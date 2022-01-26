Bitlis’te öğrencilere kayak eğitimi

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Kent merkezindeki Erhan Onur Güler Kayak Merkezi, kış sezonunun 1,5 ay önce açılmasıyla kayakseverlerin uğrak yeri oldu. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatiline giren 6 ile 15 yaş grubu arasındaki farklı okullardan 170 öğrenciye, tesiste, kayak eğitimi verilmeye başlandı. 4 antrenör tarafından haftanın 5 günü verilen eğitimlerde, öğrencilere kayak ve kayma teknikleri öğretiliyor.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde görevli kayak antrenörü Mesut Huyut, yarıyıl tatilinde eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Huyut, "Erhan Onur Güler Kayak Tesisleri’nde yarıyıl kayak temel eğitim faaliyetimizi başlattık. 100ü aktif sporcumuz, 70 temel kayak eğitimi alan toplam 170 sporcu ve 4 antrenör eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesisimizdeki 10 personellimizle birlikte çocuklarımızı eğitmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreç için hem yarışmalara hazırlamak, hem de yeni başlayan öğrencilerimize kayağı öğretmek için çalışıyoruz. Bugün hem normal çalışmalarımızı yapıyoruz, hem de 6-8 yaşındaki çocuklarımızın kayak temel eğitimlerini veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu çocuklarımıza kapı eğitimlerimizi ve yarış eğitimlerimizi vererek geleceğin kayakçılarını yetiştireceğiz" diye konuştu.