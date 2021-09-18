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Bitlis’in bütün okullarını onlar boyuyor

#Bitlis#Cemil Özgür Endüstri Meslek Lisesi#Kimya Bölümü
Bitlis’in bütün okullarını onlar boyuyor

Bitlis Cemil Özgür Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri ürettikleri boyalarla Bitlis ve ilçelerindeki okulların boya ihtiyacını karşılıyor. Ürettikleri boyalarla Bitlis ve ilçelerindeki 732 okulun boyanmasına katkı sunan okulda, daha öncesinde de dezenfektan ve hijyen ürünleri üretildi. Geçen yıl yaşanan pandemi dolayısıyla bölgeye ve kendi öğrencilerine yönelik üretimler gerçekleştirilen okulda, kimya bölümü öğrencileri plastik ve tavan boyası üretmeye de başladı.

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Okulların açılmasıyla birlikte üretime başlayan öğretmen ve öğrenciler, okulların ihtiyaçlarını karşılıyor. Piyasaya da talep üzerine üretebileceklerini belirten Bitlis Milli Eğitim Müdür M. Emin Korkmaz, her yıl okulların bakım onarımları için yaklaşık 12-13 ton boya kullandıklarını, bu atölye ile yüzde 30 civarında kar sağladıklarını söyledi. Korkmaz, burada öğrencilerin hem üreterek öğrendiğini, hem de kendilerine döner sermayeden para kazandıklarını belirterek şöyle konuştu:

1 TON ÜRETİM KAPSİTEMİZ VAR
“Burada boya atölyemizi kurduk. Günlük istediğimizde 1 ton üretim kapasitemiz var. Her gün 1 ton tavan boyası, plastik boya üretebiliyoruz. Burada hem plastik boya hem tavan boyasını piyasayla rekabet edebilecek düzeyde üretebiliyoruz. Bu bölümde öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte çalışıyorlar.  Ürettikleri boyadan elde ettikleri döner sermayeden hem öğretmenlerimiz hem çocuklarımız para kazanıyor. Ötesi kendi işlerini öğreniyorlar. İleride inşallah kendi alanlarında, kendi sektörlerinde, kendi işlerini kurarlar. Hem işveren olacaklar hem yanlarında istihdam edecekleri elemanları olacak. Böylelikle ülke istihdamına, ülke ekonomisine katkı sunmuş olacaklar.”

Bitlis’in bütün okullarını onlar boyuyor

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İHTİYACIMIZI KARŞILAYABİLECEK DURUMDAYIZ
Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, yıllık ortalama 12-13 ton boya kullandıklarını da belirterek, “Ortalama her yıl 12-13 ton boya tüketiyoruz. 23 ton, 28 ton aldığımız yıllar da var. İl genelinde rakam biraz daha fazlalaşıyor. Şu an ihtiyacımızı karşılayabilecek durumdayız. Bunun kurulmasında, üretim aşamasında ve şu anda üretimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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#Bitlis#Cemil Özgür Endüstri Meslek Lisesi#Kimya Bölümü