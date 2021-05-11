Bitlis'in alan kodu kaçtır? Bitlis telefon kodu hakkında bilgi

Bitlis Türkiye'nin en önemli ve en güzel şehirleri arasında yer alır. Aynı zamanda şehri ulaşım sağlamak ve iletişim kurmak için alan kodu yine merak edilen konulardan biridir. Şehrin alan kodunu öğrenmek suretiyle merkez ve ilçeleri üzerinden sabit hatlara ulaşım sağlamanız oldukça kolay.

Bitlis'in Alan Kodu Kaçtır?

Bitlis'in alan kodu 0434’tür. Bu alan kodu ile beraber sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlamanız mümkün. Böylece bireysel olarak farklı kişilerle konuşabilir hem de kurumlara bağlantı kurabilirsiniz. Bilindiği üzere her şehrin belli bir alan kodu bulunur. Bu alan kodu sabittir ve yine sabit hatları aramak için değerlendirilir. Bitlis için de sabit olarak belirlenmiş 434 numaralı alan kodunu giriş yaparak farklı yerler ile iletişim kurmanız mümkün.

Bitlis harika doğal manzarası ve Nemrut Dağı ile beraber en özel şehirlerden biridir. Aynı zamanda engebeli arazisi eşliğinde tarım ve hayvancılık için büyük bir öneme sahiptir. Her geçen zaman ticari açıdan da büyümeye başlayan şehir adına, 434 numaralı alan kodu üzerinden ulaşmanız mümkün. Böylece farklı amaçlar altında Bitlis şehrinde herhangi bir yer ile iletişim kurabilirsiniz.