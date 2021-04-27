Bitlis plaka kodu kaçtır? Bitlis ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka kullanımı dünyada ilk defa Fransa'da kullanılmaya başlanmıştır. Sonra bu uygulama tüm dünyaya yayılmıştır. Her ülkenin kendine özel plaka sıralaması ve şekli vardır. Bu yüzden bir aracın plakasından hangi ülkeye ait olduğunu anlayabiliriz.

Bitlis Plaka Kodu Kaçtır?

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bitlis Muş, Ağrı, Van, Siirt gibi illere komşudur. Bitlis'in plaka kodu 13'dür. Bitlis'te bulunan araba, motor, kamyon, otomobil gibi araçların genel plaka il kodu 13 numaralı sayıdır.

Bitlis İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Bitlis ilçelerinin kendine has plaka kodları vardır. Bu ilçeler: Bitlis merkez, Adilcevaz ilçesi, Güroymak ilçesi, Ahlat ilçesi, Tatvan'dır. Bitlis ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdaki gibidir.

Bitlis Merkez Plaka Harf Grupları:

13 AC 001 – 13 AR 999

13 J 0001 – 13 J 0999

13 K 0001 – 13 K 0999

13 M 0001 – 13 M 0999

13 T 0001 – 13 T 0999

Adilcevaz İlçesi Plaka Harf Grupları:

13 CA 001 – 13 CZ 999

13 J 2001 – 13 J 3000

13 K 2001 – 13 K 3000

13 J 2001 – 13 J 3000

13 M 2001 – 13 M 3000

13 T 2501 – 13 T 2999

Güroymak İlçesi Plaka Harf Grupları:

13 DA 001 – 13 DZ 999

13 J 5001 – 13 J 6000

13 K 5001 – 13 K 6000

13 M 5001 – 13 M 6000

13 T 3001 – 13 T 3499

13 S 2501 – 13 S 3000

Ahlat İlçesi Plaka Harf Grupları:

13 EA 001 – 13 EZ 999

13 J 3001 – 13 J 4000

13 K 3001 – 13 K 4000

13 M 3001 – 13 M 4000

13 T 2001 – 13 T 2500

Tatvan İlçesi Plaka Harf Grupları:

13 AU 001 – 13 AZ 999

13 J 1000 – 13 J 2000

13 K 1000 – 13 K 2000

13 KA 001 – 13 KZ 999

13 M 1000 – 13 M 2000

13 T 1000 – 13 T 2000