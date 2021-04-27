Bitlis plaka kodu kaçtır? Bitlis ve ilçelerinin plaka harfleri
Türkiye’de araç plakaları, 01 - 81 arası tüm illerimize alfabetik kod ile sıralı bir şekilde verilmiştir. Yolculuk sırasında araç plakaların dikkat ederek aracın nereye ait olduğu anlaşılabilmektedir. Plaka taşıyan araç devlet için o aracın kimliğidir. Bu plaka kodu aracın sorumluluğu ve sahibinin kim olduğunu göstermektedir. Plaka kodu olan aracın trafiğe çıkma izni vardır. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Plaka kullanımı dünyada ilk defa Fransa'da kullanılmaya başlanmıştır. Sonra bu uygulama tüm dünyaya yayılmıştır. Her ülkenin kendine özel plaka sıralaması ve şekli vardır. Bu yüzden bir aracın plakasından hangi ülkeye ait olduğunu anlayabiliriz.
Bitlis Plaka Kodu Kaçtır?
Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Bitlis Muş, Ağrı, Van, Siirt gibi illere komşudur. Bitlis'in plaka kodu 13'dür. Bitlis'te bulunan araba, motor, kamyon, otomobil gibi araçların genel plaka il kodu 13 numaralı sayıdır.
Bitlis İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Bitlis ilçelerinin kendine has plaka kodları vardır. Bu ilçeler: Bitlis merkez, Adilcevaz ilçesi, Güroymak ilçesi, Ahlat ilçesi, Tatvan'dır. Bitlis ilçesinin plaka harf kodlarına aşağıdaki gibidir.
Bitlis Merkez Plaka Harf Grupları:
13 AC 001 – 13 AR 999
13 J 0001 – 13 J 0999
13 K 0001 – 13 K 0999
13 M 0001 – 13 M 0999
13 T 0001 – 13 T 0999
Adilcevaz İlçesi Plaka Harf Grupları:
13 CA 001 – 13 CZ 999
13 J 2001 – 13 J 3000
13 K 2001 – 13 K 3000
13 J 2001 – 13 J 3000
13 M 2001 – 13 M 3000
13 T 2501 – 13 T 2999
Güroymak İlçesi Plaka Harf Grupları:
13 DA 001 – 13 DZ 999
13 J 5001 – 13 J 6000
13 K 5001 – 13 K 6000
13 M 5001 – 13 M 6000
13 T 3001 – 13 T 3499
13 S 2501 – 13 S 3000
Ahlat İlçesi Plaka Harf Grupları:
13 EA 001 – 13 EZ 999
13 J 3001 – 13 J 4000
13 K 3001 – 13 K 4000
13 M 3001 – 13 M 4000
13 T 2001 – 13 T 2500
Tatvan İlçesi Plaka Harf Grupları:
13 AU 001 – 13 AZ 999
13 J 1000 – 13 J 2000
13 K 1000 – 13 K 2000
13 KA 001 – 13 KZ 999
13 M 1000 – 13 M 2000
13 T 1000 – 13 T 2000