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Eğitim
Haber Giriş: 16.06.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Bitlis lise taban puanları 2021! Bitlis LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Bitlis lise taban puanları 2021! Bitlis LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Bitlis' te sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Bitlis LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Bitlis'te liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Bitlis'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120409,08526,360,82
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120402,1637,480,41
BİTLİS / MERKEZ / Nurullah Eren Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120391,3419,466,55
BİTLİS / TATVAN / Sadullah Gencer Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90353,00618,768,89
BİTLİS / AHLAT / Ahlat Selçuklu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150336,61323,749,53
BİTLİS / MERKEZ / Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120309,251533,4410,39
BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30305,325134,9721,73

 

BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120302,405136,179,73
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60301,227236,668,41
BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60289,867641,6214,03
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34255,041560,1325,49
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34233,268874,0839,21

 

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