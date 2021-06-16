Bitlis lise taban puanları 2021! Bitlis LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Bitlis'te liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Bitlis'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,0852 6,36 0,82 BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 402,163 7,48 0,41 BİTLİS / MERKEZ / Nurullah Eren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,341 9,46 6,55 BİTLİS / TATVAN / Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 353,006 18,76 8,89 BİTLİS / AHLAT / Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 336,613 23,74 9,53 BİTLİS / MERKEZ / Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 309,2515 33,44 10,39 BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 305,3251 34,97 21,73