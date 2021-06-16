Bitlis lise taban puanları 2021! Bitlis LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Bitlis' te sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Bitlis LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Bitlis'te liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Bitlis'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|409,0852
|6,36
|0,82
|BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|402,163
|7,48
|0,41
|BİTLİS / MERKEZ / Nurullah Eren Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|391,341
|9,46
|6,55
|BİTLİS / TATVAN / Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|353,006
|18,76
|8,89
|BİTLİS / AHLAT / Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|336,613
|23,74
|9,53
|BİTLİS / MERKEZ / Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|309,2515
|33,44
|10,39
|BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|305,3251
|34,97
|21,73
|BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|302,4051
|36,17
|9,73
|BİTLİS / TATVAN / Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|301,2272
|36,66
|8,41
|BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|289,8676
|41,62
|14,03
|BİTLİS / TATVAN / Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|255,0415
|60,13
|25,49
|BİTLİS / TATVAN / Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|233,2688
|74,08
|39,21