Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bitkisel üretim ve teknolojileri tarımsal üretim hakkında kişilere yardımcı olmaktadır.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Nedir?

Bitkisel üretim ve teknolojileri tarımsal ürünlerin üretimi hakkında kullanılan bütün teknolojik aletlerin takibini yapmaktadır. Bununla beraber prosedür kontrolü yapmaktadır. Bu bölüm içerisinde bitki üretimi ve bitkisel ürünlerin verimleri arttırılmaktadır. Aynı zamanda da bitki üretimi konusunda çıkan problemleri yok etmektedir. Bitkisel üretim ve teknolojisi bölümü tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunmaktadır. Aynı zamanda da toprağın ve ürünlerin daha verimli hale getirilmesine yardımcı olan cihazlar tasarlanmaktadır. Bu bölüm içerisinde toprak işlenir, tohum ekilir ve toprak sulama teknikleri geliştirilir. Bununla beraber bu bölümün yaptığı diğer işler şu şekildedir;

l Bitki Yetiştirmek

l Yabani Otlardan Bitkileri Korumak

l Hasat Etmek

l Tahıl Harmanlamak

l Hayvan Besinler ve Hayvan Beslemek

l Ürünleri Hazırlamak

l Ürünleri Sınıflandırmak

l Ürünleri Paketlemek

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümünün Amacı Nedir?

Bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü bir lisans programıdır. Bu program için kişilerin sekiz dönem boyunca okuması gerekmektedir. Bölüm içerisinde botanik, zooloji ve tarımsal ekoloji gibi dersler öğretilmektedir. Bu bölümde bitkilerden, hayvan beslenmesine kadar kişilere çeşitli eğitimler verilmektedir. Özellikle bu bölüm içerisinde bitkiler için tercih edilecek teknolojiler ve hayvan besinlerini yetiştirmek için hazırlanan teknolojiler üretilmektedir.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Mezunu Ne İş Yapar?

Bitkisel üretim ve teknolojileri mezunu olan kişiler tarım alanının her bölümünde rahat bir şekilde çalışabilir. Aynı zamanda da bu kişiler bitki üretimi, verimliliği ve ürün ayrımı gibi bölümlerde de çalışabilirler. Aynı zamanda da tarım makineleri, ekipmanları ve tasarımı konusunda da çalışmaktadır. Kişiler ziraat işlerinde rahat bir şekilde iş bulabilir bununla beraber tarımsal üretim süreçlerinde de çalışmaktadır.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Kaç Yıllıktır?

Bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü dört yıllık bir bölümdür. Öğrencilerin bu bölümde okuması takdirde lisans mezunu olmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler SAY puan sistemiyle bu bölüme gidebilirler.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bitkisel üretim ve teknolojileri bölümünü okumak isteyen kişilerin matematik, fizik, kimya ve benzeri bölümlerde başarılı olması gerekmektedir. Bu bölümde okumak isteyen kişiler MF sınavına girmesi gerekmektedir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekildedir;

l Analitik düşünce sistemine sahip olması gerekmektedir.

l Sorumluluk sahibi kişiler olması gerekmektedir.

l Atik, çevik ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlaması gerekmektedir.

l Bu bölümde okumak isteyen kişilerin bitkilere ve teknolojiye ilgi duyması gerekmektedir.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Öğretimi İngilizce midir?

Bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü okumak isteyen kişiler Türkçe veya İngilizce tabanlı bölümler tercih edebilirler. Lisans eğitimi sırasında kişiler İngilizce eğitim alabilir bununla beraber mesleki İngilizce dersleri de alabilirler.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü için kişilerin YKS sınavına girmesi gerekmektedir. Birinci oturum ve ikinci oturum olan TYT ve AYT bölümünde iyi bir puan alması gerekmektedir. Bu bölümde okumak isteyen kişiler SAY puan sistemiyle okula girebilirler.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü okumak isteyen kişilerin görecekleri dersler ise şu şekildedir;

l Botanik

l Tarım Ekolojisi

l Tarım Ekonomisi

l Analitik Kimya

l Zooloji

l Genetik

l Bitki Fizyolojisi

l Toprak Bilimi

l Biyosistem Mühendisliği

l Bitki Fizyolojisi

l Tarımsal Araştırma

l Deneysel Tasarım

l Entomoloji

l Bitki Koruma Yöntemleri ve İlaçlar

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü mezunu olan kişiler ziraat ile ilgili çeşitli her alanda çalışabilirler. Bununla beraber ekipman tasarımı, yapı tasarımı ve ziraat ürünleri üzerinde de çalışabilirler.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Çalışma Alanları Nelerdir?

Bitkisel üretim ve teknolojileri mezunu olan kişiler birçok farklı alanda çalışabilirler. Kişiler dilerlerse özel veya kamu sektöründe iş bulabilirler. Bitkisel üretim ve teknolojileri mezunu olan kişilerin çalışabileceği alanlar şu şekildedir;

l Tarım Kredi Kooperatifleri

l Ziraat Odaları

l Zirai Tarım Şirketleri

l Toprak Mahsulleri Ofisleri

l Tarım Makineleri Üretim Şirketleri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü say puan sistemiyle öğrenci almaktadır. Bununla beraber kişiler bu bölümü Türkçe ve İngilizce olarak okuyabilirler. Bitkisel üretim ve teknolojileri bölümü olan üniversiteler şu şekildedir;

l Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

l Muş Alparslan Üniversitesi

l Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi