Bitkisel besinler nelerdir ve vitamin yönünden zengin midir?

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Besinler çok çeşitli olmakla beraber her biri farklı özelliklere sahiptir. Besin gruplarının 3 ayrı grupta ele alınmasının nedeni ise farklı noktalardan elde edilmesidir. Bitkisel besinler ise tamamen topraktan elde edilir. Bitkiler yolu ise sofralarımıza ulaştığı için adına bitkisel besin denilmektedir.

Bitkisel Besinler Nelerdir?

Bitkisel besinler, bitkilerden elde edilen ve toprakta yetişen besinlere verilen genel addır. Bitkilerden direkt olarak elde edilen besinlere verilen bu isim aynı zamanda bitkilerden elde edilen besinler ile yapılan yiyecekler içinde kullanılmaktadır. Bitkisel besinleri inceleyecek olursak başta lahana, pırasa, enginar, havuç, patlıcan, domates, biber, brokoli, karalahana, ıspanak, bezelye, kabak, kereviz, pancar ve pazı gibi sebzeler gelmektedir. Bitkisel besin grubunda yer ala bir diğer ürün çeşitliliği de meyvelerdir.

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Elma, armut, karpuz, kavun, incir, muz, çilek, şeftali, nektari, ananas, kayısı, portakal, mandalina, kiraz ve vişne bitkisel besinlerde yer alır. Ayrıca yeşillik grubunda yer alan, marul, maydanoz, tere, yeşil soğan ve roka yine bitkisel besinler arasında yer alır. Sadece direkt üretim değil bitkisel besinlerden elde edilen ürünlerde bitkisel besinler arasında sayılmaktadır.

Bunlara örnek olarak ekmek, makarna, çörek, kraker gibi ürünler verilebilir. Yani bir ürünün saf ve doğal tüketiminin yanında işlenmiş gıda olması bitkisel ürün olmasını etkilemez ancak kalori değerini yükseltir. Sağlıklı yaşam için tercih edilen bitkisel gıdalar vejetaryen beslenme şekline oldukça uygundur. Çünkü içeriğinde hiçbir hayvansal gıda ve yağ barındırmaz.

Bitkisel Besinler Vitamin Yönünden Zengin midir?

Bitkisel besinler, vücut için gerekli olan birçok vitamine sahiptir. Bu yüzden de bitkisel besinler için vitamin yönünden oldukça zengin besin kaynaklarıdır diyebilir. Hatta, insan vücudu için gerekli olan çoğu vitamin bitkisel gıdalar yolu ile kazanılır. Bu yüzden sağlıklı beslenme listelerinde ve zayıflamak için verilen özel diyet listelerinde bitkisel gıdaları sıkça görürüz.

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Ayrıca vejetaryen beslenme türünü benimsemiş insanlar hayvansal gıdaları tüketmedikleri için vücutlarında eksiklikler görülebilir. Bu durumda bitkisel gıdalarda yer alan vitaminler vücudun dengesini korumaya yarımcı olur. Ayrıca gelişim çağındaki çocuklar içinde bitkisel gıdalarda yer alan vitaminler çok önemlidir.