Bitkisel besinler nelerdir ve vitamin yönünden zengin midir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Canlı yayında sevimli baskın KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsettiCanlı yayında sevimli baskın! KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsetti#Zeki Çeler
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Bitkisel besinler nelerdir ve vitamin yönünden zengin midir?

#Bitkisel Besin#Vitamin#Kalori
Bitkisel besinler nelerdir ve vitamin yönünden zengin midir

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için doğru ve düzenli beslenmek çok önemlidir. Çünkü insan vücudunun her gıdadan, vitaminden ve mineralden faydalanması gerekir. Besin gruplarına bakacak olursak hayvansal, bitkisel ve madensel olarak üçe ayrılır. Peki, bu besin grubu içinde yer alan bitkisel besinler nelerdir? Bitkisel besinler vitamin yönünden zengin midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Besinler çok çeşitli olmakla beraber her biri farklı özelliklere sahiptir. Besin gruplarının 3 ayrı grupta ele alınmasının nedeni ise farklı noktalardan elde edilmesidir. Bitkisel besinler ise tamamen topraktan elde edilir. Bitkiler yolu ise sofralarımıza ulaştığı için adına bitkisel besin denilmektedir.

 Bitkisel Besinler Nelerdir?

 Bitkisel besinler, bitkilerden elde edilen ve toprakta yetişen besinlere verilen genel addır. Bitkilerden direkt olarak elde edilen besinlere verilen bu isim aynı zamanda bitkilerden elde edilen besinler ile yapılan yiyecekler içinde kullanılmaktadır. Bitkisel besinleri inceleyecek olursak başta lahana, pırasa, enginar, havuç, patlıcan, domates, biber, brokoli, karalahana, ıspanak, bezelye, kabak, kereviz, pancar ve pazı gibi sebzeler gelmektedir. Bitkisel besin grubunda yer ala bir diğer ürün çeşitliliği de meyvelerdir.

Haberin Devamı

 Elma, armut, karpuz, kavun, incir, muz, çilek, şeftali, nektari, ananas, kayısı, portakal, mandalina, kiraz ve vişne bitkisel besinlerde yer alır. Ayrıca yeşillik grubunda yer alan, marul, maydanoz, tere, yeşil soğan ve roka yine bitkisel besinler arasında yer alır. Sadece direkt üretim değil bitkisel besinlerden elde edilen ürünlerde bitkisel besinler arasında sayılmaktadır.

 Bunlara örnek olarak ekmek, makarna, çörek, kraker gibi ürünler verilebilir. Yani bir ürünün saf ve doğal tüketiminin yanında işlenmiş gıda olması bitkisel ürün olmasını etkilemez ancak kalori değerini yükseltir. Sağlıklı yaşam için tercih edilen bitkisel gıdalar vejetaryen beslenme şekline oldukça uygundur. Çünkü içeriğinde hiçbir hayvansal gıda ve yağ barındırmaz.

 Bitkisel Besinler Vitamin Yönünden Zengin midir?

 Bitkisel besinler, vücut için gerekli olan birçok vitamine sahiptir. Bu yüzden de bitkisel besinler için vitamin yönünden oldukça zengin besin kaynaklarıdır diyebilir. Hatta, insan vücudu için gerekli olan çoğu vitamin bitkisel gıdalar yolu ile kazanılır. Bu yüzden sağlıklı beslenme listelerinde ve zayıflamak için verilen özel diyet listelerinde bitkisel gıdaları sıkça görürüz.

Haberin Devamı

Ayrıca vejetaryen beslenme türünü benimsemiş insanlar hayvansal gıdaları tüketmedikleri için vücutlarında eksiklikler görülebilir. Bu durumda bitkisel gıdalarda yer alan vitaminler vücudun dengesini korumaya yarımcı olur. Ayrıca gelişim çağındaki çocuklar içinde bitkisel gıdalarda yer alan vitaminler çok önemlidir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitkisel Besin#Vitamin#Kalori

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi