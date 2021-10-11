Bitkilerde Eşeyli Üreme Nasıl Gerçekleşir Ve Çeşitleri Nelerdir? Bitkilerde Eşeyli Üreme Sırası Ve Örnekleri

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Çiçekler açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bitkilerin üreyebilmesi için ise polen gereklidir. Polen erkek bitki üreme organı içerisinde üretilmektedir. Tozlaşma ile birlikte polen dişi üreme organının içerisine ulaşmaktadır. Tozlaşmadan sonra üreme gerçekleşmektedir.

Bitkilerde Üreme Nasıl Gerçekleşir?

Bitkilerde üreme sistemi polen adı verilen erkek üreme hücresinin çeşitli yollarla dişi üreme hücresi olan yumurta ile birleşmesi sonucunda meydana gelmektedir. Bitkilerde eşeyli üremede önemli bir görev alan polen ile yumurtalar erkek organlarda ve dişi organlarda, dişi ve erkek organlarsa bitkinin çeşidine göre aynı çiçek üzerinde, farklı çiçekte veya farklı bitkilerde olabilmektedir.

Bitkilerde Erkek Üreme Hücresi Nasıl Oluşur?

Polen, bir çiçeğin erkek organı kabul edilen başçığında yer alan polen kesesinde bulunmaktadır. Dişi üreme hücresi ya da bir başka deyiş ile yumurtaysa dişi organın içerisinde yer alan yumurtalıkta oluşmaktadır. Erkek üreme organı kabul edilen başçıkta çok fazla 2n kromozomlu ya da diploid olan polen ana hücresi bulunmaktadır. Her bir polen ana hücresi ise mayoz bölünme geçirmektedir ve mikrospor olarak isimlendirilen n kromozomlu hücreleri oluşturmaktadır. Ardından mikrospor hücreleri de mitoz bölünme geçirmektedir. Her bir mikrospor çekirdeğinin mitoz geçirmesi ile ikişer çekirdekli olan polen meydana gelmektedir. Çekirdeklerden bir tanesi döllenmede görevli olan üretken çekirdek ya da generatif şeklinde isimlendirilir, diğeri ise polen tüpünü meydana getiren tüp çekirdektir. Buna vejetatif de adı verilmektedir. Polenler bitkiler arasında değişiklik göstermektedir. Örnek olarak rüzgar yolu ile tozlaşan polenlerin dıştaki zarları düzdür. Hayvanlar aracılığı ile tozlaşan polenler ise girintili çıkıntılı olmaktadır. Polenlerin yapısının türe özgü olmasından dolayı bitkileri sınıflandırmada kullanılmaktadır.

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Bitkilerde Dişi Üreme Hücresi Nasıl Oluşur?

Yumurtalıkta yer alan tohum taslaklarının içerisinde diploid kromozomlu olan megaspor ana hücresi bulunmaktadır. Yumurtalıktaki tohum taslağında yer alan diploit (2n) kromozomlu olan megaspor ana hücresi mayoz ile haploit (n) kromozomlu dört tane megaspor hücresi oluşmaktadır. Bunlardan üç tanesi erimektedir. Kalan megaspor ise üç defa mitoz geçirerek sekiz tane çekirdek oluşturmaktadır. Meydana gelen sekiz hücreden iki tanesi ortaya gelmektedir ve polar çekirdekleri oluşturmaktadırlar. Ovaryum açıklığının tersi yönünde antipot hücreler bulunmaktadır. Antipot hücreleri üç tanedir. Ovaryum açıklığının mevcut olduğu tarafta n kromozomlu olan yumurta hücresi bulunmaktadır. Yumurta hücresinin yanlarındaysa toplamda iki tane sinerjit hücreler bulunmaktadır.

Bitkilerde Üreme Sürecinin Sırası Nasıldır?

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Bitkilerde eşeyli üreme süreci şu aşamalardan meydana gelmektedir:

Erkek üreme hücresinin oluşumu

Dişi üreme hücresinin oluşumu

Tozlaşma

Döllenme

Tohum oluşumu

Meyve oluşumu

Şeklinde sıralanmaktadır.

Bitkilerde Eşeyli Üreme Çeşitleri Nelerdir?

Tüm bitki ve çiçeklerde mevcut olduğu gibi üreme biçimi de onların yaşama şekillerini belirlemektedir. Türü açısından, yapısı bakımından ve yaşı dolayısıyla üreme sağlığı da değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sebeple üreme çeşitlerinde bitkilerin ve çiçeklerin rolü ve yaşam biçimi de farklı olabilmektedir. Çiçekli bitkilerde döllenme ile beraber tohumun oluşumunu sağlayan üreme türüne eşeyli üreme denilmektedir. Eşeyli üreme neticesinde oluşan tohum ideal koşulları bulmaktadır. Çimlenerek yeni bitkileri meydana gelmektedir. Bitkilerde eşeyli üreme dört temel gruba ayrılmaktadır. Bunlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

İzogami

Heterogami

Konjugasyon

Partenogenezdir

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Bitkilerin ve hayvanların hemen hemen birçoğunda bahsedilen üreme çeşitlerini görmek mümkündür.