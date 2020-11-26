Bitki Koruma Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bitki koruma bölümü bitkilerin korunması ve çeşitli çevresel faktörlerin etkilerinin değerlendirilmesi ile ilgilenir. Bu bölüm bitkilerin de sağlıklı bir şekilde yetişmesini ve olası kötü durumlara göre önlem alınmasını öğretir.

Bitki Koruma Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerdeki bitki koruma bölümü bitkilerin doğru bir şekilde yetişmesini sağlayacak kişileri yetiştirir. Ayrıca sağlık tehdidi olan bitkilerin korunması ile önlem alınması için personellere ihtiyaç duyulur. Bitki koruma bölümü de bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgilenecek personeller yetiştirir.

Bitki Koruma Nedir?

Bitki koruma bölümünde bitkilerin yetişmesi ile birlikte çevresel faktörlerden korunması için önemli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar sonucunda bitkiler korunarak olası önlemlerin de alınması sağlanır. Bu sayede bitkilerin hayvansal zararlılardan uzak tutulması önemlidir.

Bitki Koruma Bölümünün Amacı Nedir?

Bitki koruma bölümünün amacı bu alanda bilgili ve donanımlı personeller yetiştirmektir. Bitki koruma bölümünde yetişen kişiler bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlar. Aynı zamanda bitki koruma bölümü iki anabilim dalının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu dallar ise Entomoloji ve Fitopatoloji olarak belirlenmiştir.

Bitki Koruma Mezunu Ne İş Yapar?

Bitki koruma bölümünden mezun olan kişiler bitkileri zararlı böcekler, akar, nematod, fungus ve bakteri gibi hayvansal zararlılardan kurtarmak için araştırmalar yaparlar. Buna bağlı olarak tarımsal arazilere zarar veren otlar araştırılarak bu konuda önlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

Bitki Koruma Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde hem iki yıllık bitki koruma bölümü hem de dört yıllık bitki koruma bölümü bulunmaktadır. Üniversitelerdeki dört yıllık lisans bölümünden mezun olan kişilere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Ayrıca iki yıllık ön lisans programını bitirenlere ise "Ziraat teknikeri" denilmektedir.

Bitki Koruma Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bitki koruma bölümünde okumak isteyen öğrencilerin bitki bilimine ilgilerinin olması gerekir. Bu kişiler aynı zamanda disiplinli ve sorumluluk sahibi olmalılar. Bitki koruma bölümünde okumak için de araştırmacı ve meraklı olunması gerekiyor. Bunun yanı sıra üniversite sınavından da yüksek puan alınarak ilgili bölüme yerleşmek mümkün.

Bitki Koruma Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerde bulunan bitki koruma bölümünün öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu bölümde terimleri doğru bir şekilde kullanabilmek için basit düzeyde İngilizce eğitimi de verilir.

Bitki Koruma Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki bitki koruma bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Aynı zamanda üniversite sınavına giren adaylar Matematik ve Fen Bilimleri sorularını çözmeliler. Bu sorular çözüldükten sonra yeterli puan alınır ve istenilen bölüme yerleşilir.

Bitki Koruma Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki bitki koruma bölümünde botanik, genel kimya, biyokimya ve fizik dersleri verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler meteoroloji, teksonomi, tarla bitkileri tarımı, hayvansal zararlılar ve genel fitopatoloji derslerinden sorumlu olurlar.

Bitki Koruma Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Bitki koruma bölümünden mezun olanlar için oldukça geniş bir iş imkanı bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar Türkiye genelinde rahatlıkla iş bulabilirler. Bitki örtüsü açısından zengin olan Türkiye'de neredeyse her alanda iş imkanı bulunur.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bitki koruma bölümünden mezun olan kişiler üretimde verimi arttırmak için tarıma elverişli alanlarda çalışabilirler. Aynı zamanda ziraat mühendisleri Fitopatoloji ve Entomoloji Anabilim Dallarında da akademik kariyer yapabilirler.

Bitki Koruma Çalışma Alanları Nelerdir?

Bitki bilimleri alanında çalışmalar yapan ziraat mühendisleri ve ya ziraat teknikerleri kendi meslekleri doğrultusunda farklı alanlarda çalışmalar yapabilirler. Özellikle de bakteriyoloji, biyolojik savaş, herboloji ve mikoloji üzerine çalışmalar gerçekleştirerek kendilerine yönelik istihdam seçeneklerinden de faydalanabilirler. Bitki koruma bölümünden mezun olanlar için pek çok alanda çalışma imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda mezunlar bireysel olarak da çalışabilirler.

Bitki Koruma Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok bitki koruma bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyenler Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesinde eğitim görebilirler. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, On dokuz Mayıs Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesinde bitki koruma bölümü bulunmaktadır.