Bit Yeniği ne demek? Bit Yeniği deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bit yeniği deyimi çok sık kullanılan bir deyimdir. Bu deyim mecaz anlamı ile kullanılır. Bu sebeple cümlede doğru şekilde kullanılabilmesi mecaz anlamının bilinmesine bağlıdır. Kuşkulu durumlar için çoğunlukla bit yeniği deyiminden yararlanılır.

Bit Yeniği Ne Demek?

Şüphe çeken ve kuşkulu görünen durumlarda bit yeniği deyimi kullanılmaktadır. Bu mecazlı bir kullanım şeklidir. Deyimler mecaz anlamları ile kullanılır. Bir şekilde dilimize yerleşmiştir fakat kimin söylediği belli değildir.

Bit Yeniği Deyiminin Anlamı (TDK)

Bit yeniği deyimi gizli kapaklı yapılan ve insanlarda merak ve kuşku uyandıran işler için söylenilir.

Bit Yeniği Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu hareketlerinin altında bir bit yeniği var ama hadi hayırlısı.