Bisküvi nasıl yazılır? Bisküvi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Hem harf hatası hem de harflerin birbirine karışması ile beraber bisküvi sözcüğü üzerinden çok fazla hata öne çıkmaktadır. Bu hata yazım ile beraber paralel olarak okuma üzerinden de gerçekleşir. Bunun önüne geçebilmek için ise Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi almaya çalışılır.

Bisküvi Nasıl Yazılır?

Yazım hatası yapılan bu kelime için Türkçe üzerinden bakıldığında doğru ele alınışı, ‘Bisküvi’ biçimidir. Genel anlamda bu hali ile beraber günlük yaşamda amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Aynı zamanda okuma üzerinden de sorunları gidermek mümkün olmaktadır. 7'den 70'e herkesin yazım ve okuma hatası yaptı yaygın kelimeler içerisinde yer alıyor.

Bisküvi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu kapsamında bakıldı vakit bu kelimenin yazılış hali bisküvi olarak öne çıkmaktadır. Bu yazımı ile beraber hata yapmadan birçok farklı yerde kullanmak mümkün. Özel olarak hazırlanmış bir tür hazır yiyecek olarak öne çıkan bisküvi, farklı lezzetleri ve renkleri ile çeşitleri üzerinden öne çıkmaktadır. Gün içerisinde yaygın tüketildiği için kelime bazında da çok fazla kullanılır.