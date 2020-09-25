Bisikleti kim buldu ve icat etti? Bisiklet ne zaman bulundu

Aşamalı olarak farklı tarihlerde icat edilmiş olan bisiklet, zaman içerisinde daha da gelişerek günümüze kadar ulaştı. Hala dünyanın en önemli ulaşım araçları arasında yer alıyor. Ayrıca insan için sağlıklı bir araç olmasının yanı sıra, küçükten büyüğe her insanın keyifle kullandığı taşıtlardan biridir. İcadının her ne kadar 13. yy’e dayandığı bilinse bile bu konuda tam olarak kesin bilgiler bulunmamaktadır.

Bisikleti Kim Buldu?

Bisiklet 19. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Fakat böyle bir araç İlk çıktığında vites ya da pedalı bulunmuyordu. Bu araca binen kişi sadece ayaklarıyla iterek kullanmaktaydı. Daha sonra 1839 yılında İskoç Macmillan daha gelişmiş ve bisiklete benzeyen bir araç icat etti. Bu araç içerisinde ön ve arka tekerleklerde yer alan ve salınan bir sistem bulunuyordu. 1861 yılında ise Fransız Pierre Michaux ve oğlu günümüze kullandığımız bisiklete benzer bir araç tasarladı.

Bisiklet Ne Zaman Bulundu?

Bisiklet her ne kadar 19. yüzyılın başlarından bu yana birçok kişi tarafından tasarlanmış olsa bile, zincir ve dişleri olan, günümüzde kullandığımız bisiklet 1884 yılında H.J. Lavson tarafından icat edildi.