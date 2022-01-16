Bisiklet nasıl yazılır? Bisiklet kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük yaşamın en güzel ve sevilen ulaşım araçları içerisinde bisiklet gelir. Aynı zamanda 7'den 70'e herkesin bir eğlence amaçlı kullandığı araçlar içerisinde gelmektedir. Buna paralel olarak kelime üzerinden de çok fazla hata yapılan bir sözcüktür.

Bisiklet Nasıl Yazılır?

Türkçe üzerinden bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Bisiklet’ biçiminde öne çıkıyor. Bu hali üzerinden yazım hatası yapılmadan kullanım şansı tanımaktadır. Aynı zamanda okuma hatasından da bu şekilde kurtulma imkânı elde edilmektedir. Böylece taşımış olduğu Annemle beraber cümle içerisinde veya tek başına kullanım şansı vermektedir.

Bisiklet Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Genelde çocukların yaptığı yazım hataları içerisinde bisiklet kelimesi gelmektedir. Aynı zamanda birçok ilişkinin de bu konuda hata yaptığını söylemek mümkün. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden alınan bilgiler doğrultusunda doğru yazılışı bisiklet olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda harf üzerinden de bu kelime kapsamında yanlış yapılmaktadır.

Pisiklet (Yanlış)

Bisket (Yanlış)

Bisiklet (Doğru)

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Bu şekilde yanlış ve doğruyu ayırmak suretiyle bisiklet kelimesi ama çok uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Böylece hem okunuşu hem de yazılışı kapsamında doğru şekilde değerlendirilir.