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Birun ne demek, ne anlama gelir? Birun kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Nedir#Birun Nedir
Birun ne demek, ne anlama gelir Birun kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Osmanlı zamanında kullanılan kelimeler günümüzde detaylı olarak araştırılabiliyor. Birun kelimesi osmanlı zamanında oldukça yaygın olarak tercih edilen bir kelimedir. Birun kelimesinin ne demek olduğu ve hangi anlamları taşıdığı kişilerin ilgilendiği konular arasında bulunuyor. Birun ne demek, ne anlama gelir? Birun kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında tüm detayları derledik.

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Osmanlı zamanında birun sözcüğü herkes tarafından kullanılıyordu. Birun kelimesinin günümüzde TDK'ya göre bir karşılığı bulunuyor. Birun kelimesi TDK'ya göre, Osmanlı sarayı içerisinde harem ve Enderun'un dışında kalan bölüme verilen isimdir.

 Birun Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günümüzde eski zamanlara ait olan birçok kelime bulunuyor. Türkçe diline geçiş yapan farklı kökenli kelimeler oldukça fazladır. Kullanımı yaygınlaşan birün kelimesi de, oldukça merak ediliyor. Herkesin farklı kaynaklarda karşılaştığı birun kelimesinin anlam bakımından araştırması yapılıyor. Birun kelimesi, osmanlı saraylarında harem ve Enderun'un dışında kalan bölümler için kullanılan bir kelime çeşididir. Osmanlı zamanında daha yaygın görülen ve duyulan bir kelime türüdür.

 Birun Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 TDK üzerinden eski zamanlarda kullanılan kelimeler de araştırılabiliyor. TDK'da araştırılan kelimelerden birisi de, birun kelimesidir. TDK'ya göre birun kelimesi oldukça net bir şekilde belirtiliyor. Birun kelimesi TDK'ya göre, osmanlı saraylarında harem odası ve Enderun'un haricinde bulunan bölümler için kullanılan bir sözcük çeşididir. Birun kelimesinin TDK karşılıkları internet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor ve kullanılabiliyor.

 

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