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Birtek nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Birtek kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Birtek
Birtek nasıl yazılır TDK ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Birtek kelimesinin doğru yazımı

Bir ve tek kelimeleri aynı anlama gelse de bir şeyin yalnızca bir tane olduğunu vurgulamak için bir arada kullanılır. İsimlerin önüne getirilen bu kelime, cümle içerisinde sıfat olarak görev alır. Örneğin: ''Bir tek sen'' - ''Bir tek kitap''. Birtek kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Birtek nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

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Bir tek kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Yalnızca

2- Sadece

3- Özellikle

4- Ancak

5- Salt

Birtek Nasıl Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre sadece birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bir ve tek birleşip anlamca farklı bir kelime oluşturmadığı için doğru yazımı şu şekilde olmalıdır:

Bir Tek

TDK'ya Göre Bir Tek Kelimesi Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

TDK'ya göre bir tek kelimesi bitişik değil ayrı yazılır.

Bir tek - Doğru

Birtek - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Yanıma bir tek sırt çantamı aldım. - Doğru

2- Birtek sana güvenmiştim. - Yanlış

 

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