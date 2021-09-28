Birtek nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Birtek kelimesinin doğru yazımı

Bir tek kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler ise şu şekilde sıralanabilir:
1- Yalnızca
2- Sadece
3- Özellikle
4- Ancak
5- Salt
Birtek Nasıl Yazılır?
Dil bilgisi kurallarına göre sadece birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bir ve tek birleşip anlamca farklı bir kelime oluşturmadığı için doğru yazımı şu şekilde olmalıdır:
Bir Tek
TDK'ya Göre Bir Tek Kelimesi Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?
TDK'ya göre bir tek kelimesi bitişik değil ayrı yazılır.
Bir tek - Doğru
Birtek - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Yanıma bir tek sırt çantamı aldım. - Doğru
2- Birtek sana güvenmiştim. - Yanlış