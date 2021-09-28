Birtek nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Birtek kelimesinin doğru yazımı

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Bir tek kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Yalnızca

2- Sadece

3- Özellikle

4- Ancak

5- Salt



Birtek Nasıl Yazılır?



Dil bilgisi kurallarına göre sadece birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bir ve tek birleşip anlamca farklı bir kelime oluşturmadığı için doğru yazımı şu şekilde olmalıdır:



Bir Tek



TDK'ya Göre Bir Tek Kelimesi Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?



TDK'ya göre bir tek kelimesi bitişik değil ayrı yazılır.



Bir tek - Doğru

Birtek - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Yanıma bir tek sırt çantamı aldım. - Doğru

2- Birtek sana güvenmiştim. - Yanlış