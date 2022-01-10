Birtek nasıl yazılır? Birtek kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Türkçede yer alan bazı kelimeler bir araya geldiği zaman kendi içerisinde farklı bir anlamı ortaya çıkarmaktadır. Bu tür sözcükler bitişik şekilde kullanılabilir ya da ayrı biçimde ele alınabilir. Özellikle ‘bir tek’ kelimesi üzerinden çok sık hata yapıldığını ifade etmek gerekmektedir.

Birtek Nasıl Yazılır?

En çok hata yapılan ve cümlede kullanılan sözcüklerden biri olarak bir tek kelime grubu geliyor. TDK üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru şekilde yazılmış hali ‘Bir tek’ bir biçimde ayrı yazılmış görüntüsüdür. Yazım hatası gerçekleştirmek için cümle içerisinde ya da tek başına kullanırken ayrı ele alınması gerekir. Çünkü bitişik yazılması ile beraber taşımış olduğu anlam değişmekte ve farklı bir anlama sahip olmaktadır.

Birtek Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

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Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu kelime, ‘Bir tek’ olarak ayrı ele alınır. Bu şekilde herhangi bir durum, olan ya da eşyanın tek olduğunu gösterir. Tabii aynı zamanda hem canlı hem de cansız varlıklar için kullanılan bir sözcük grubudur.

‘’Yanında bir tek sen kaldın.’’

Bu şekilde hem cümle içerisinde hem de tek başına taşıdığı anlam ile kullanılabilir.