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‘Birlikten Sevgi Doğar’ resim sergisi açıldı

#Birlikten Sevgi Doğar#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Dünya Engelliler Günü
‘Birlikten Sevgi Doğar’ resim sergisi açıldı

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Birlikten Sevgi Doğar’ temalı resim yarışmasının ödül töreni Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Bakanlık merkez binasında düzenlendi. Özer, törende yaptığı konuşmasında "Eğitim sistemimizde okul öncesinden yükseköğretime kadar özel eğitimle ilgili hizmet kalitesi ve farkındalığın artırılması için sürekli çalışıyor, aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmıyoruz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nca Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Temel Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Genel Müdürlükleri’ne bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik ‘Birlikten Sevgi Doğar’ temalı resim yarışması düzenlendi.

Yarışmada Türkiye birincisi Antalya Manavgat Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Alya Doğan oldu. Denizli Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencisi Demet Nida Özgör ikinciliğe, Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencisi Emine Güney üçüncülüğe layık görüldü.

Türkiye genelinde ve illerde dereceye giren öğrencilerin eserleri, Millî Eğitim Bakanlığı merkez binası fuaye katında sergilendi. Serginin açılışına Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Törende görme engelli öğrenci Alper Dede'nin keman dinletisinin ardından dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

‘Birlikten Sevgi Doğar’ resim sergisi açıldı
"KENDİLERİ KÜÇÜK, YÜREKLERİ BÜYÜK ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLUYORUM"
Ödül takdiminin ardından konuşma yapan Özer, “Buradaki öğrencilerimiz, engelli öğrencilerimiz değil. Engelli olmayan öğrenciler, engelli öğrencilerimizin eğitim sistemine nasıl katılmaları gerektiği, onların önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili bir örnek oluşturdu. Ben, kendileri küçük ama yürekleri büyük olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Eğitim sistemimizde okul öncesinden yükseköğretime kadar, sadece Millî Eğitim Bakanlığı değil Yükseköğretim Kurulumuz da özel eğitimle ilgili hizmet kalitesi ve farkındalığın artırılması için sürekli çalışıyor, aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmıyoruz. Büyük emek var. Emek veren herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

KALP ŞEKLİNDE OKUL
Millî Eğitim Bakanı Özer, dereceye giren resimlerden birinde okulun kalp şeklinde tasvir edildiğine dikkati çekerek "Okul; sevginin olduğu, hiçbir ayrımın olmadığı, toplumdaki tüm farklılıkların eşitlendiği bir mekân olarak resmedilmiş" dedi. Öğrencilerle sohbet eden Özer, dereceye giren eserleri odasının duvarına asmak istediğini söyledi. Bir öğrenci, okulunun evlerine uzak olduğunu ve öğle arasında eve gidip gelmekte zorlandıklarını belirterek yemek salonu ihtiyacını Bakan Özer'e iletti. Özer, okula bir yemekhane ve öğrencilerin el becerilerini geliştirebilecekleri atölyeler kurma sözü verdi.

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#Birlikten Sevgi Doğar#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Dünya Engelliler Günü

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