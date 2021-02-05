Birlikten Kuvvet Doğar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birlikten Kuvvet Doğar, kişilerin birleşerek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini anlatan bir atasözüdür.

Birlikten Kuvvet Doğar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birlikten Kuvvet Doğar atasözünün TDK’ya göre anlamı, toplu veya beraber hareket etmek, daha büyük güç sağlar. Manasına gelen bir sözdür.

Toplum içinde insanlar, kendi başlarına yaşayamazlar. İnsanlar bir araya gelerek toplumu oluşturur. Toplumlarsa ırkları ve ulusları oluşturarak büyük bir kuvvetin içinde yer alırlar.

Kişiler, olaylar karşısında tek başınayken seslerini duyuramazlar veya tek başınayken, ferdi oldukları için bir anlam etmeyebilirler. Fakat bir topluluk olarak hareket ettiklerinde, mutlaka dikkate alınır ve fark edilirler. Çünkü insanlar, çoğunluğu göz ardı edemez ve yok sayamazlar.

Birlikten Kuvvet Doğar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Birlikten kuvvet doğar atasözüyle yola çıktık ve başardık.

- Birlikte imza toplayarak, birlikten kuvvet doğar dedik ve mahallemize kedi sulukları koydurduk.