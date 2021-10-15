‘Birlikte yürüyoruz’

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), görme engelli öğrencilere 3 yılda 3 bin 200 akıllı baston ulaştıracak. MEB tarafından 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle yapılan duyuruda: "Eğitimi; her çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu şartlarda vermek için projeler üretiyor, onlara materyal desteği sağlıyoruz. Her zaman yanınızdayız #BeyazBaston. 360 öğrencimize akıllı bastonları ulaştırdık. 3 yıl içinde 3 bin 200 akıllı bastın, sahipleriyle buluşacak” dendi.