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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.06.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

'Birlikte Yürüyelim' projesi başlıyor

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'Birlikte Yürüyelim' projesi başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, (MEB) görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim ve öğretim başta olmak üzere her türlü imkândan en üst düzeyde yararlanmaları için bir proje başlattı. 

Bakanlık, ile WeWALK firması arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçen 'Birlikte Yürüyelim' projesinde bağışçıların desteğiyle bu yıl 1000 ortaokul ve lise öğrencisine akıllı baston ulaştırılacak. Projeyle, 2 yıl içerisinde Türkiye’de görme yetersizliği olan tüm ortaokul ve lise öğrencileri akıllı bastonlarına kavuşacak.

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