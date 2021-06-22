'Birlikte Yürüyelim' projesi başlıyor

Bakanlık, ile WeWALK firması arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçen 'Birlikte Yürüyelim' projesinde bağışçıların desteğiyle bu yıl 1000 ortaokul ve lise öğrencisine akıllı baston ulaştırılacak. Projeyle, 2 yıl içerisinde Türkiye’de görme yetersizliği olan tüm ortaokul ve lise öğrencileri akıllı bastonlarına kavuşacak.