'Birlikte 23 Gün' yarışma sonuçları belli oldu
Öğrencilerin ara tatilde eğlenceli vakit geçirmeleri için farklı sınıf düzeylerine uygun her güne özel bir etkinliğin yer aldığı 'Birlikte 23 Gün' tatil etkinlikleri hazırlanmıştı.
Öğrencilerin öğrenme becerilerini ölçmek için 'Birlikte 23 Gün' bilgi yarışması da düzenlendi. Yarışmanın kazananları belli oldu. Bakanlık sonuçları yaptığı şu açıklamayla duyurdu:
“Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Birlikte 23 Gün' tatil etkinlikleri çerçevesinde, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Zeka Vakfı işbirliğinde düzenlenen çevrim içi bilgi yarışmalarının ilki bugün tamamlandı ve dereceye giren öğrencilerimiz belli oldu.”
Dereceye giren öğrenciler madalya, zeka oyunları kitabı ve hatıra seti kazandı. Liselerarası Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrenciler şöyle:
Ahmet Çağdaş Girit-İstanbul
Yusuf Talha Şendağ-Giresun
Ahmet Aziz Göçer -İstanbul
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