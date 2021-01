'Birlikte 23 gün'

2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlanırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerle buluştuğu toplantıda, “Yarı yıl tatiliniz başlıyor çok ilginç bir dönemi geride bıraktınız. Dünya tarihi açısından da çok farklı bir dönem. Sınıfları, okulun bahçesini, öğretmenlerinizi, öyle tahmine diyorum ki en çok da arkadaşlarınızı özlediniz. Sabah erken kalkıp yollara düşmeyi bile özlediniz. Bu arada uzaktan eğitimin inceliklerini öğrendiniz. Zorluklarını ve güzelliklerini gördünüz. Hayatınızın unutamayacağınız günleri olduğunu düşünüyorum. İnanın bizim için de bu böyle” diye konuştu.

Bakan Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü:

'BAHARI BİRLİKTE KARŞILAYACAĞIZ'

Mükemmel şekilde yüz yüze eğitim yapma imkanımız olmadı ama emin olun dünya standartlarında bir eğitim imkanı sizler için oluşturduk. İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz.

EKRANA BAKTIĞINIZ KADAR ÇEVRENİZE BAKIN

Tatiliniz 23 gün sürecek uzun bir kış tatili olacak. Fırsat buldukça oyunlar oynayın, bedeninizle ruhunuzla şarkılar dinleyin, müzikler dinleyin, mutlaka bir yerlere gidip gezin, notlar alın, resim yapın. Kendinizi ruhunuzu dinlendirmenin yollarını bulun. Çevrenize en az ekrana baktığınız kadar, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırmak için bakın. Lütfen elinizden geldiği kadar tüm işlerinizi kendiniz yapın kimseye yaptırmayın eğer güçlü insanlar olmak istiyorsanız kendi işlerinizi kendiniz yapmalısınız o zaman çok dah güçlü olma ihtimaliniz artacaktır.

'SIKILDIK'

Evde bu kadar çok kalmak sizi bunalttı biliyorum. En çok kullandığınız kelime ‘sıkıldım’ olabilir. Elbette sıkıldık, yorulduk ama her zaman yapılacak güzel işler vardır. Azimli olmanız, istikrarlı olmanız çok önemli. Bir yemek yapmanız, bir resim yapmanız, bir yazıyı kaleme almanız çok önemli. Üretimde bulunmak önemli. Bu şekilde içiniz rahatladığını göreceksiniz. Bu şekilde biraz daha büyüdüğünüzü hissedeceksiniz.

'BİRLİKTE 23 GÜN'

Sizler için böyle anlara şifa olacak size iyi geleceğine inandığımız her güne özel etkinlikler hazırladık. Bunları sizinle paylaşacağız ve 'Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri' adı verdiğimiz bu etkinliklerle sizler her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. Farklı çalışmalarla eğlenerek öğrenme fırsatını bulacaksınız. İçeriğinde harf sayı renk gibi kavramlara farklı açılardan bakmamızı sağlayacak olan; 'Kim o?', 'Bulmaca', 'Sudoku', 'Günün deneyi', 'Hikâye tamamlama' etkinlikleri gibi çok güzel etkinliklerimiz var. Bunları ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimiz için ayrı ayrı planladık. Tüm bu etkinliklere “Birlikte 23 gün etkinliklerine” bakanlığımızın resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz. Tatilde de olsak beraber etkinlikler yapacağız. Bu web sitesinde gün gün hangi etkinliklerin yapılacağı belirtilmiş. Sizden bunların hangilerini seviyorsanız belki yalnız belki arkadaş ve ailelerinizle yaparsınız. Sizden isteğim her yeni güne daha umutla bakmanız. Biz sizlerle beraberiz her türlü destek için hazırız merak etmeyin. Öğretmenlerinizle haberleşiyoruz her zaman çok daha güzel şeyler yapma imkanımız var bunun için gelişmeye öğrenmeye devam etmemiz çok önemli. Bu zor dönemde gösterdiğiniz çabadan dolayı kutluyorum aileleriniz teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize her zaman teşekkür ve şükran duygularım var.

BİRLİKTE 23 GÜN’DE NELER VAR?

'Birlikte 23 Gün' tatil etkinlikleri içeriğinde öğrencilerin harf, sayı, renk gibi farklı kavramlara farklı açıdan bakmalarını sağlayan 'Resfebe' bölümü; Türk ve Dünya bilimi ve sanatı alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı 'Kim O' bölümü; bulmaca, sudoku, oyun, günün deneyi ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için hikâye tamamlama etkinliklerinin bulunduğu bölümler yer alıyor. 'Birlikte 23 Gün' tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini eğitim öğretim çerçevesinde planlamayı hedefleyerek öğrencilerin süreç içinde derslere olan tutum ve davranışlarındaki olumlu ivmenin süreklilik arz etmesi için sunuldu.

'Birlikte 23 Gün' etkinlikleri takvimi http://birlikte23gun.meb.gov.tr/index2.html adresinde erişime açıldı.