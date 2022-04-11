Birleşik sıfat nedir? Birleşik sıfatlar örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Basit sıfatlar ek almaz ve tek kelimeden oluşur: 1- ''Kırmızı'' duvar 2- ''Eğri'' dolap

Türemiş sıfatlar da tek kelimeden oluşur ama ek alır. 1- Ekoseli gömlek

2- Desenli Kravat. Birleşik sıfatlar ise en az iki kelimeden oluşur.

Örnekler: 1- ''Yanardöner'' biri 2- ''Mavi gözlü'' adam

Birleşik Sıfat Nedir?

Birleşik isimlerden ya da tamlamalardan oluşan sıfatlara, birleşik sıfat denir. Birleşik sıfatlar yapılarına göre ikiye ayrılır.

A- Kurallı Birleşik Sıfatlar

Kurallı birleşik sıfatlar, ayrı yazılır ve iki ya da daha fazla kelimeden oluşabilir.

Örnekler:

1- ''Kırmızı reçeteli'' hasta

2- ''Kitap kurdu'' adam

3- ''Temiz kalpli'' genç

B- Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Kaynaşmış birleşik sıfatlar, birleşik isimlerden oluşur. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre tüm birleşik isimler bitişik yazılır.

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Örnekle: Açgözlü, Boşboğaz, Çalçene

Birleşik Sıfatlar Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

A- Basit ve Birleşik Sıfatların Arasındaki Fark

Basit sıfatlar tek, birleşik sıfatlar iki kelimeden oluşur.

Örnekler:

1- ''Kırmızı'' araba - Basit sıfat

''Kırmızı renkli'' kazak - Birleşik sıfat

2- ''Obur'' bir adam - Basit sıfat

Midesine düşkün'' bir adam - Birleşik sıfat

B- Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar

Örnekler Cümleler

1- Ben onun kadar ''açgözlü'' bir insan görmedim.

2- ''Çalçene'' biri olduğu için karşı tarafın konuşmasına hiç izin vermez.

3- Üzerindeki ''kahverengi'' ceket sana çok yakışmış.

4- Sizin gibi ''sinemasever'' kişilerle bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum.

5- ''Dedikoducu'' insanların bulunduğu ortamlardan derhal uzaklaşırım.

6- Kemal ve eşi çok ''misafirperver'' insanlar.

7- Gençken çok ''hayalperest'' biriydim ama şimdi artık sadece gerçeklerin peşinde koşuyorum.

8- Sizin gibi ''kadirşinas'' insanlarla daha sık görüşmek isterim.

9- ''Boşboğaz'' bir adam olduğu için ağzında bakla ıslanmaz.

10- Serkan gibi ''hazırcevap'' biri bile Selma'nın soruları karşısında susup kaldı.

C - Kurallı Birleşik Sıfatlar

Örnek Cümleler

1- Onun gibi ''güler yüzlü'' insanlarla konuşmak insana moral veriyor.

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2- Kendine hala ''kafa dengi'' birini bulamadın mı?

3- O eskiden ''arkadaş canlısı'' biriydi fakat son zamanlarda içine kapandı.

4- Sınıfın en ''uzun boylu'' öğrencileri basketbol takımına seçildi.

5- İdris, gençken de ''iri kıyım'' biri olduğu için herkes ondan korkardı.

6- Onun kadar ''gözü pek'' biri olduğunu dün akşam bir kez daha anladım.

7- Bu filmde dedektif bir suçlunun ''sır dolu'' geçmişini araştırıyor.

8- ''Yarım akıllı'' biri olduğu için onun sözüne pek güven olmaz.

9- Şu fotoğraftaki ''siyah gömlekli'' kişiyi ve yanındakileri tanıyor musunuz?

10- En yakın arkadaşıma doğum gününde ''22 vitesli'' bir bisiklet aldı.

11- ''Dar gelirli'' aileler için yardım topluyoruz.

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12- Onun gibi ''geniş görüşlü'' bir insanla istediğin her konu hakkında konuşabilirsiniz.

13- Ben ve ablam daha çok ''absürt komedi'' türündeki filmleri seviyoruz.

14- ''İlk gençlik'' yıllarım Trabzon ve Samsun'da geçti.

15- Bu sene ''İspanyol paça'' pantolonlar yeniden moda olacakmış.

Not: Bazı cümlelerde birden fazla kurallı birleşik sıfat yer alabilir.

Örnek:

''Çabuk sıkılan'' biri olduğum ''uzun soluklu'' dizileri izleyemiyorum.