Birleşik sıfat nedir? Birleşik sıfatlar örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

Basit sıfatlar ek almaz ve tek kelimeden oluşur: 1- ''Kırmızı'' duvar 2- ''Eğri'' dolap
Türemiş sıfatlar da tek kelimeden oluşur ama ek alır. 1- Ekoseli gömlek
2- Desenli Kravat. Birleşik sıfatlar ise en az iki kelimeden oluşur.
Örnekler: 1- ''Yanardöner'' biri 2- ''Mavi gözlü'' adam
Birleşik isimlerden ya da tamlamalardan oluşan sıfatlara, birleşik sıfat denir. Birleşik sıfatlar yapılarına göre ikiye ayrılır.
A- Kurallı Birleşik Sıfatlar
Kurallı birleşik sıfatlar, ayrı yazılır ve iki ya da daha fazla kelimeden oluşabilir.
Örnekler:
1- ''Kırmızı reçeteli'' hasta
2- ''Kitap kurdu'' adam
3- ''Temiz kalpli'' genç
B- Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar
Kaynaşmış birleşik sıfatlar, birleşik isimlerden oluşur. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre tüm birleşik isimler bitişik yazılır.
Örnekle: Açgözlü, Boşboğaz, Çalçene
Birleşik Sıfatlar Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı
A- Basit ve Birleşik Sıfatların Arasındaki Fark
Basit sıfatlar tek, birleşik sıfatlar iki kelimeden oluşur.
Örnekler:
1- ''Kırmızı'' araba - Basit sıfat
''Kırmızı renkli'' kazak - Birleşik sıfat
2- ''Obur'' bir adam - Basit sıfat
Midesine düşkün'' bir adam - Birleşik sıfat
B- Kaynaşmış Birleşik Sıfatlar
Örnekler Cümleler
1- Ben onun kadar ''açgözlü'' bir insan görmedim.
2- ''Çalçene'' biri olduğu için karşı tarafın konuşmasına hiç izin vermez.
3- Üzerindeki ''kahverengi'' ceket sana çok yakışmış.
4- Sizin gibi ''sinemasever'' kişilerle bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum.
5- ''Dedikoducu'' insanların bulunduğu ortamlardan derhal uzaklaşırım.
6- Kemal ve eşi çok ''misafirperver'' insanlar.
7- Gençken çok ''hayalperest'' biriydim ama şimdi artık sadece gerçeklerin peşinde koşuyorum.
8- Sizin gibi ''kadirşinas'' insanlarla daha sık görüşmek isterim.
9- ''Boşboğaz'' bir adam olduğu için ağzında bakla ıslanmaz.
10- Serkan gibi ''hazırcevap'' biri bile Selma'nın soruları karşısında susup kaldı.
C - Kurallı Birleşik Sıfatlar
Örnek Cümleler
1- Onun gibi ''güler yüzlü'' insanlarla konuşmak insana moral veriyor.
2- Kendine hala ''kafa dengi'' birini bulamadın mı?
3- O eskiden ''arkadaş canlısı'' biriydi fakat son zamanlarda içine kapandı.
4- Sınıfın en ''uzun boylu'' öğrencileri basketbol takımına seçildi.
5- İdris, gençken de ''iri kıyım'' biri olduğu için herkes ondan korkardı.
6- Onun kadar ''gözü pek'' biri olduğunu dün akşam bir kez daha anladım.
7- Bu filmde dedektif bir suçlunun ''sır dolu'' geçmişini araştırıyor.
8- ''Yarım akıllı'' biri olduğu için onun sözüne pek güven olmaz.
9- Şu fotoğraftaki ''siyah gömlekli'' kişiyi ve yanındakileri tanıyor musunuz?
10- En yakın arkadaşıma doğum gününde ''22 vitesli'' bir bisiklet aldı.
11- ''Dar gelirli'' aileler için yardım topluyoruz.
12- Onun gibi ''geniş görüşlü'' bir insanla istediğin her konu hakkında konuşabilirsiniz.
13- Ben ve ablam daha çok ''absürt komedi'' türündeki filmleri seviyoruz.
14- ''İlk gençlik'' yıllarım Trabzon ve Samsun'da geçti.
15- Bu sene ''İspanyol paça'' pantolonlar yeniden moda olacakmış.
Not: Bazı cümlelerde birden fazla kurallı birleşik sıfat yer alabilir.
Örnek:
''Çabuk sıkılan'' biri olduğum ''uzun soluklu'' dizileri izleyemiyorum.