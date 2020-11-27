Birleşik Krallık üniversitelerinden çevrimiçi eğitim fuarı

‘Birleşik Krallık’ta Eğitim’ çevrimiçi fuarıyla öğrenciler, Birleşik Krallık’ta alacakları eğitimin hayatlarına neler kazandıracağını ücretsiz olarak keşfedebilecek. British Council tarafından, 2 Kasım – 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Birleşik Krallık’ta eğitim görmeyi teşvik eden çevrimiçi etkinliğine, Türkiye de dahil olmak üzere 10 binin üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor. Çevrimiçi fuara katılan lisans ve lisansüstü öğrenciler, birebir görüşmeler yoluyla 44 Birleşik Krallık üniversitesiyle iletişim kurma şansına sahip olacak. Katılımcı üniversiteler arasında, Times Higher Education 2021 sıralamalarına göre dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alan 29 Birleşik Krallık üniversitesinden 11’i ve Birleşik Krallık’ın seçkin Russel Grubu’ndan birçok üniversite de yer alacak.

British Council’ın ‘Birleşik Krallık’ta Eğitim’ kampanyasının bir parçası olan çevrimiçi fuar, Birleşik Krallık’ta öğrenim görmek isteyen tüm öğrenci ve velilere açık olacak ve üniversitelerle birebir çevrimiçi görüşme imkânı sağlayacak. 11 Aralık’a kadar sürecek fuar, tamamen ücretsiz. Fuarda aynı zamanda, öğrencilerin Birleşik Krallık'ta eğitim almak için nasıl başvuracaklarını, gelecekteki kariyer fırsatlarını ve çalışmalarını nasıl planlayacaklarını öğrenebilecekleri web seminerleri de yer alıyor.

40’A YAKIN WEB SEMİNER

Etkinlikte, öğrencilerin Birleşik Krallık’taki eğitimini ve yaşamını destekleyecek birçok farklı konuda 40’a yakın web semineri olacak. Türkiye'den katılan öğrencilere özel olarak, Ocak 2021'den itibaren vize başvurusu için geçerli olacak ücretler, başvuru süreçleri, burslar ve eğitim finansman destekleri hakkında bilgiler öğrencilerle paylaşılıyor. Fuarda aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Chevening burslarıyla ilgili bilgilendirme oturumları da yer alıyor. Öğrenciler, MEB tarafından master ve doktora programları için sunulan, tüm eğitim ve yaşam masraflarını karşılayan burslarla aynı imkânı veren Chevening bursları hakkındaki yayınları seyredebilecek. Birleşik Krallık mezunlarıyla yapılan söyleşiler ise öğrencilerin Birleşik Krallık’ta alacağı eğitimin kariyerleri üzerindeki faydalarına değiniyor. Üniversitelerle gerçekleştirilen görüşmeler ve web seminerlerinin çoğu, İngilizce olarak gerçekleştiriliyor ve çeviri imkânı sunulmuyor.

27 Kasım saat 18.00’da yayınlanacak English Online web semineri, İngilizce öğrenmek isteyenlerin bütçesine ve yaşam tarzına uygun, esnek dil öğrenme ve çalışma planlarını paylaşacak, çevrimiçi İngilizce öğretimi platformunun nasıl çalıştığını ve öğrencilere sunduklarını anlatacak. Üniversiteye kabul aşamasında aranan İngilizce yeterlilik testi IELTS hakkında bilinmesi gerekenler ve yüksek puan almayı kolaylaştıracak ipuçları, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde yayınlanacak web seminerlerinde IELTS test uzmanları tarafından öğrencilerle paylaşılacak. Bu çevrimiçi fuara özel olarak, katılımcılarının bilgisayar üzerinden IELTS testini satın almaları karşılığında, özel bir IELTS hazırlık paketi de kendilerine hediye edilecek.

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