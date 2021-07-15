Birleşik cümle nedir ve özellikleri nelerdir? Birleşik cümle örnekleri

Birleşik cümle, Türkçe ve edebiyat alanında en çok bilinmesi gereken konulardan bir tanesidir. Birleşik cümle birden fazla cümlenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.

Birleşik Cümle Nedir?

Birleşik cümle, birden fazla cümlenin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Birleşik cümleler amaca uygun şekillerde ve farklı zamanlarda kullanılabilir. Özellikle gündelik yaşamda birleşik cümle çok sık kullanılmaktadır. Birleşik cümlenin oluşturulabilmesi için birden fazla cümlenin doğru bir kural ile birleştirilmesi gerekir.

Birleşik Cümle Özellikleri Nelerdir? ,

Türkçede yer alan birleşik cümlenin birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Birleşik cümlede bir ana cümle olur. Ayrıca o ana cümleyi anlam olarak tamamlayan bir cümle daha yer alır. Bazı durumlarda ise birleşik cümlenin yanı sıra birden fazla yardımcı cümle de bulunabilir. Cümlelerde ana yüklem haricinde birleşik cümle içinde ayrıca eylem ve yargı bildiren farklı cümleler de bulunur. Birleşik cümlenin özellikleri bilinir ise buna uygun cümle yapıları da oluşturulur. Birleşik cümle yapabilmek için cümle yapısının bilinmesi gerekir.

Birleşik Cümle Örnekleri

Bunu anneme sormadan yapamam.

Her gün okula gitmekten yoruldum.

Duyduğuma göre yeni bir işe başlamışsın.

Balkonun kapısını kapat içerisi soğumasın.

Sporu seviyorum ama antrenmanlar zor

Beni soranlara dükkanda olduğumu mutlaka söylersin.

Zamanım olsaydı seni lunaparka götürecektim.

Fiyat uygun olursa evi tutarım

Ben bu sınavı da geçersem mezun olacağım.

Yarın sabah erken kalkarsan sana yardımcı olabilir.

Erken gelirse sinemaya gideriz.

Biraz beklerseniz yardımcı olurum.

Erken kalktım ki kahvaltı yapayı.

Seni anlamaya çalışan kişilere den de yardımcı ol.

Dün aradık biz sizi diyordu.

Birleşik Cümle Türleri Nelerdir?

Türkçede yer alan Birleşik cümlelerin birbirinden farklı türleri bulunmaktadır. En bilinen birleşik cümlelerden birisi şartlı birleşik cümledir. Şartlı birleşik cümlelerin içerisinde şart kipi bulunmaktadır. İç içe birleşik cümlelerde ise bir cümlenin başka bir görev ile cümlede yer alması ile meydana gelen cümleler olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra birleşik cümle içerisinde "Ki'li" birleşik cümle ve girişik birleşik cümle türleri de yer almaktadır. Girişik birleşik cümlenin yan yargısı eylemsi olarak ön plana çıkmaktadır. İç içe birleşik cümle ise kaynaşık olarak da bilinmektedir. Kaynaşık birleşik cümlenin yan yargısı iç cümle olarak bilinmektedir.

Yan yargısı dilek şart kipiyle çekimlenen birleşik cümlelere koşullu birleşik cümle denilmektedir. Edebiyatta ve Türkçe dil bilgisi kuralları baz alındığında birleşik cümle çok sık kullanılabilir. Birleşik cümlenin özellikleri çok iyi bilinmektedir. Bunun yanı sıra birleşik cümle doğru kurallar ile oluşturulabilir. İçerisinde esas yargının bulunduğu cümlelere birleşik cümle denilmektedir. Esas yargının olduğu birleşik cümlelerde temel cümle ve yan cümleler bulunmaktadır. Birleşik cümleler içinde çok sayıda yargının bulunduğu cümleler olarak bilinmektedir. Yapıca birleşik cümlelerin kuralları doğru bir şekilde bilinmelidir. Birleşik cümle kurulması için doğru adımlar atılmalıdır.

Birleşik cümlelerde yan cümlenin ögeleri gizli özne ve yüklemdir. Ayrıca birleşik cümledeki temel cümlenin ögeleri ise yüklem, özne, belirtili nesne ile yer tamamlayıcısı olarak bilinir. Türkçedeki birleşik cümlelerde çoğu zaman kelime öbekleri de kullanılabilir. Birleşik cümlenin açıklayıcı bir anlatımı bulunmaktadır. Detaylı bir anlatım yapılırken iç içe birleşik cümle de çok sık kullanılmaktadır. Birleşik cümlelerin özelliklerinin de iyi bilinmesi gerekmektedir.