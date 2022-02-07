Birkaç nasıl yazılır? Birkaç kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

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Birkaç sözcüğünün anlam bakımından neyi ifade ettiği herkes tarafından bilinen bir bilgidir. Herkesin kullanabileceği sözcüklerden biri olan birkaç kelimesi, bitişik yazılmalıdır.

Birkaç Nasıl Yazılır?

Kelimelerin doğu şekilde okunması herkesin dikkat ettiği bir husustur. Doğru şekilde okunabilmesi için, kelimelerin doğru olarak yazılması gerekiyor. Birkaç sözcüğü hakkında bireyler yazım şekillerini öğrenmek adına araştırma yapabiliyor. Birkaç kelimesinin yazılışlarıyla alakalı bireylerin yazım yanlışı yaptığı görülüyor. Birkaç kelimesini ayrı yazan bireyler, yazım yanlışı yaparak anlam bozulmasına neden olabiliyor. Herkesin araştırdığı birkaç sözcüğünün belirlenen doğru yazılışı "birkaç" şeklinde olmalıdır.

Birkaç Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

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Nasıl yazıldığı merak edilen birkaç kelimesi, sözlüklerde araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Sözlüklerde her bir kelimenin doğru yazılış şekilleri bulunuyor. Bireyler farklı kaynaklarda da araştırarak birkaç sözcüğünün doğrusunu öğrenmek istiyor. Birkaç sözcüğü TDK'da bitişik yazılan bir sözcüktür. Doğru yazmak için "birkaç" olarak bitişik yazılması gerekiyor. Kişiler "bir kaç" olarak ayrı yazdığında, büyük bir yazım yanlış yapacaktır.