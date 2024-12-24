Birinci sınıf etkinlik fasikülleri 

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'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. Sınıf olmak üzere kademeli şekilde uygulanmaya başlandı. Yeni müfredat ölçme ve değerlendirme yöntemleri de öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilebilecek yapıda kurgulandı.



Bu bağlamda, öğrencilere bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde günlük yaşamla ilişkili, uzak ya da yakın çevrelerinde karşılaşabilecekleri problemlere dair görevleri içeren, yargısal nitelik taşımayan ve motive edici geri bildirimler verilmesinin amaçlandığı 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde süreç odaklı sınıf içi ölçme ve değerlendirme temele alındı. Bu kapsamda ilk olarak 22 Kasım'da paylaşılan etkinlik fasiküllerinin ikincisi yayımlandı.

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Yeni müfredatta yer alan öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden hazırlanan fasiküllerde, öğrencilerin Türkçe dört dil becerilerini geliştirmeye ve öğrenme çıktılarına yönelik etkinlikler ile süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici değerlendirme etkinliklerine yer verildi.