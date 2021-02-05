Biri Yer Biri Bakar Kıyamet Ondan Kopar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri çoğunlukla öğüt vermek ve insanlara doğruyu göstermek amacı ile kullanılır. Geçmişte yaşanan insanlar yaşanmışlıklar ve tecrübeleri doğrultusunda bu cümleleri kurmuşlardır. Bu sözler de ağızdan ağıza günümüze kadar gelmiştir. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar atasözü de sürekli duyduğumuz atasözleri arasındadır. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar atasözü ne anlama geliyor? Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Türk toplumu genel olarak merhametlidir ve yardımlaşmayı sever. Kültürümüzde paylaşmak oldukça önemlidir. Bu geçmişten günümüze kadar gelmiş olan bir gelenektir. Bu durum haliyle atasözlerimizi de yansımıştır. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar atasözü de bu amaçla söylenmiştir.
Biri Yer Biri Bakar Kıyamet Ondan Kopar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir kişi tek başına bir şeyden yararlanırsa ve diğerlerini bundan mahrum bırakırsa o zaman toplumda sıkıntılar yaşanır. İnsanlar arasına nifak girer ve huzursuzluk olur. Bu sebeple insanların kendileri yararlandıkları şeylerden imkanları varsa başkalarının da yararlanmasına vesile olması gerekmektedir.
Biri Yer Biri Bakar Kıyamet Ondan Kopar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Pastamın yarısını sen ye ne demişler biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar.
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