Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (Bep) nedir? Kim hazırlar ve nasıl hazırlanır?

Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasaları kapsamında geliştirilmiş olan bir belgedir. ABD'de özel eğitime ihtiyacı olan her çocuk birey adına özenle tasarlanmıştır ve devlet okuluna giden her çocuk için geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Bireysel eğitim modeline ihtiyaç duyan bir çocuk için, ebeveyn ve bölge personeli kararları kapsamında oluşturulur.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) nedir?

Özel eğitim programı olarak bilinmektedir. Genellikle özel bir eğitim modeline ihtiyaç duyan çocuklar için geliştirilmiştir ve bu eğitim planının çocuklar üzerinde uygulanma hususu ise bireyin ebeveyn ve öğretmeninin gereksinimleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Planın birey üzerinde uygulanmaya sunulmasının ardından, hedeflenen eğitim amaçları doğrultusunda destek eğitim hizmeti başlatılmış olur. Özel eğitime tabi tutulan veya ihtiyaç sahibi çocuklar üzerinde normal sınıf beklentilerinin daha üstünde bir eğitim planı oluşturulur.

Özel eğitim hakkını elde eden öğrencinin, öğrenme beklentisi, ilgi alanları, bazı hususlara ihtiyaç düzeyi ve performans özeti bu sayede kolaylıkla oluşturulabilir. Bireyselleştirilmiş eğitim planı, normal bir okul statüsüne sahip devlet okulunun, müfredatı ve ilgi düzeyi üzerinde belirli değişikler yaparak, bunun haricinde bazı uyarmalarda içeren yazılı bir planı ifade etmektedir.

Esnek bir program yapısı olan bireysel eğitimlerin, gerektiğinde düzenlenebilme, geliştirilebilme veya uygulama üzerinde izlenimlerinin farklılaştırabilme gibi durumları da bulunmaktadır. Bireyselleştirilmiş eğitim planının asıl amacıysa, çocuklar üzerinde derinlemesine yapılan eğitim planlarının değerlendirme sonuçları kapsamında, çocuğun zayıf ve güçlü yönlerinin tespitinin yapılabilmesi ve bu doğrultuda çocuğun değerlendirilme statüsüne ilişkin ona uygun bir eğitim alanının sağlanmaya çalışılması hedeflenmektedir.

Kim Hazırlar ve Nasıl Hazırlanır?

Bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanma süreci, okullarda kurulan birim kurulları tarafından sağlanmaktadır. Öncelikle herhangi bir okul müdürünün ve onun seçtiği müdür yardımcısı dahilinde ilk olarak BEP geliştirme birim kurulu oluşturulur. Ardından bireyselleştirilmiş eğitim programı için oluşturulan birim, sene başında okul nezdinde yapılacak olan kurul toplantısında belirlenir.

Bunun üzerine belirlenen BEP birimi, bireylerin değerlendirilmelerini iyi yapabilmek adına geliştirme birimlerini hazırlarlar. Daha sonra öğrencinin eğitim performansı belirlenmeye çalışılır. Öğrenci üzerinden uzun dönem ve kısa dönem olmak üzere iki ayrı amaç belirlenir. Son olarak da bu doğrultuda birey üzerinde değerlendirme yapılır.