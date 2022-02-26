Bireysel farklılıklara uygun eğitim modeli nedir?

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Ata Koleji öğrencileri okula başladığında birey olarak farklılıklarının olduğu bilinci ile karşılanır. Ata Koleji’nde bireysel farklılıkların sosyal-duygusal alanlara ve akademik süreçlere etkisi bilinir.

Farklı ilgi ve yetenek alanlarında öğrencinin kendisini geliştirmesine fırsat tanınır. Drama, müzik, görsel sanatlar, spor, kodlama, matematik-fen bilim alanlarında çeşitli proje ve etkinliklerle yaşamında yeni pencereler açılır. Öğrencinin kendisi ile ilgili farkındalığı artar. Üretmenin, öğrenmenin tadına vardıkça benlik saygısı gelişir. İyi olma halini en üst seviyede yaşayan Ata Koleji öğrencileri kendini değerli hisseder.

Sosyal-duygusal iyi olma hali gerçekleşmeden akademik başarının gerçekleşmesi beklenemez. Ata Koleji İlköğretim Müdürü Elvan Çoban, ‘’Çocuklarımız okullarda kendini rahat ifade edebilmeli, çevrelerinde onu dinleyen, yargılamayan, farklı fikirler üretmesine fırsat tanıyan donanımlı öğretmenleri, öğrenme motivasyonunu yükseltecek zengin öğrenme ortamları olmalı; ilgi ve yetenekleri fark edilmeli bunlarla ilgili çalışmalara yönlendirilmelidir’’ diyerek farklılıkların tanınmasının önemli olduğunu belirtti.

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Ata Koleji’nde öğrencilerin bireysel ihtiyaçları, doğru gözlem ve ölçme değerlendirmelerle alanında yetkin öğretmenler tarafından analiz edilerek takip edilmektedir. İhtiyaçların karşılanmasında bireysel eğitim programından faydalanılır.

Bu doğrultuda Ata Koleji’nde kazanım eksikliği olan öğrenciler için de ileri düzeyde kazanımı olan öğrenciler için de farklı programlar uygulanır. Ata Eğitim Sistemi’nde öğrencinin ihtiyacına göre bazen çalışma yöntemleri, bazen duygusal destek, bazen de öğrencinin bilgi açlığını giderecek akademik destekler sağlanır. Böylece öğrencinin hem akademik hem de sosyal hayattan geri kalması engellenmiş olur.

Bu bilinç ve vizyonla, kökleri geçmişe dayanan Ata Koleji’nde, gelecekte toplumsal sorumluluklarının farkında, özgüvenli, yaratıcı, sorgulayıcı, karşılaştıkları zorlukları değerlendirip yeni fırsatları görebilen bireyler yetişmektedir.