Bireysel farklılıklara uygun eğitim modeli nedir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin ölümcül silahını devreye sokuyor Cesetleri bile buharlaştırıyor...Putin ölümcül silahını devreye sokuyor! Cesetleri bile buharlaştırıyor...#RUSYA
İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...İşgal sırasında mucize! Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...#Ukrayna
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Rusya apartmanı vurdu Dakika dakika son gelişmeler...Rusya apartmanı vurdu! Dakika dakika son gelişmeler... #Ukrayna
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile TürkiyedeUkrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de#Ukrayna
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
İstanbulun barajlarından sevindiren haber 1 yılın rekoru geldiİstanbul'un barajlarından sevindiren haber! 1 yılın rekoru geldi#Baraj
Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu ZelenskiKomediden başkomutanlığa... Kimdir bu Zelenski#Volodimir Zelenski
Rus tenisçiden Putine tepki Maç bitince kameraya yazdı...Rus tenisçiden Putin'e tepki! Maç bitince kameraya yazdı...#Rusya-Ukrayna Savaşı
Parasız adam gereksiz adam mıdır Daha da ağır şeyler söylerimParasız adam gereksiz adam mıdır? Daha da ağır şeyler söylerim#Altın Fiyatları
Ünlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlarÜnlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlar#İggy Azalea
Ünlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kayanın klibinde oynamışÜnlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kaya'nın klibinde oynamış!#Ayça İnci
HABERLEREğitim Haberleri

Bireysel farklılıklara uygun eğitim modeli nedir?

#Eğitim#Ata Koleji#Milli Eğitim
Bireysel farklılıklara uygun eğitim modeli nedir

Okul; öğrenci için yaşam becerilerini kazandığı, sosyal ilişkiler yaşadığı, akademik bilgi deneyimini arttırdığı bir gelişim merkezidir. Öğrenci okula girdiği andan itibaren kendini değerli hissetmelidir. Farklılıkları akademik motivasyonunu düşürmemeli, iyi olma hali tam olmalıdır. Ata Koleji İlköğretim Müdürü Elvan Çoban, Ata Eğitim Modeli içinde yer alan ve farklılıklara duyarlı eğitim sistemi hakkında bilgi verdi.

Haberin Devamı

Ata Koleji öğrencileri okula başladığında birey olarak farklılıklarının olduğu bilinci ile karşılanır. Ata Koleji’nde bireysel farklılıkların sosyal-duygusal alanlara ve akademik süreçlere etkisi bilinir.

Farklı ilgi ve yetenek alanlarında öğrencinin kendisini geliştirmesine fırsat tanınır. Drama, müzik, görsel sanatlar, spor, kodlama, matematik-fen bilim alanlarında çeşitli proje ve etkinliklerle yaşamında yeni pencereler açılır. Öğrencinin kendisi ile ilgili farkındalığı artar. Üretmenin, öğrenmenin tadına vardıkça benlik saygısı gelişir. İyi olma halini en üst seviyede yaşayan Ata Koleji öğrencileri kendini değerli hisseder.

Sosyal-duygusal iyi olma hali gerçekleşmeden akademik başarının gerçekleşmesi beklenemez. Ata Koleji İlköğretim Müdürü Elvan Çoban, ‘’Çocuklarımız okullarda kendini rahat ifade edebilmeli, çevrelerinde onu dinleyen, yargılamayan, farklı fikirler üretmesine fırsat tanıyan donanımlı öğretmenleri, öğrenme motivasyonunu yükseltecek zengin öğrenme ortamları olmalı; ilgi ve yetenekleri fark edilmeli bunlarla ilgili çalışmalara yönlendirilmelidir’’ diyerek farklılıkların tanınmasının önemli olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Ata Koleji’nde öğrencilerin bireysel ihtiyaçları, doğru gözlem ve ölçme değerlendirmelerle alanında yetkin öğretmenler tarafından analiz edilerek takip edilmektedir. İhtiyaçların karşılanmasında bireysel eğitim programından faydalanılır.

Bu doğrultuda Ata Koleji’nde kazanım eksikliği olan öğrenciler için de ileri düzeyde kazanımı olan öğrenciler için de farklı programlar uygulanır. Ata Eğitim Sistemi’nde öğrencinin ihtiyacına göre bazen çalışma yöntemleri, bazen duygusal destek, bazen de öğrencinin bilgi açlığını giderecek akademik destekler sağlanır. Böylece öğrencinin hem akademik hem de sosyal hayattan geri kalması engellenmiş olur.

Bu bilinç ve vizyonla, kökleri geçmişe dayanan Ata Koleji’nde, gelecekte toplumsal sorumluluklarının farkında, özgüvenli, yaratıcı, sorgulayıcı, karşılaştıkları zorlukları değerlendirip yeni fırsatları görebilen bireyler yetişmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Ata Koleji#Milli Eğitim

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna