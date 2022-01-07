Birebir nasıl yazılır? Birebir kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Birebir kelimesi sıklıkla yazımı karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Birebir kelimesi birleşik yazılması gereken bir kelime olarak ifade edilebilir. Bire bir şeklinde yazıldığında ise yazım yanlışına sebep olduğunu söylemek mümkündür. Birebir şeklinde yazılması gerekir.

Birebir Nasıl Yazılır?

Birebir kelimesi yazımı en fazla karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Birebir kelimesinin doğru yazılışı birleşik şekilde olmalıdır. Birebir kelimesi birleşik bir kelime olarak bilinmektedir. Kelimelerin ayrı bir şekilde yazılması ise kelimenin yanlış yazılmasına neden olacaktır. Birebir kelimesi, etkisi kesin olan manasına gelmektedir. Kelimenin doğru yazılışı ise "birebir" olarak bilinmektedir. Bu durumda kelimenin ayrı bir şekilde yazılması gerekmektedir.

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Birebir Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Birebir kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre doğru bir şekilde yazılışı "birebir" şeklinde olmalıdır. Kelimenin bire bir şeklinde yazılması ise yanlış olmaktadır. Birebir kelimesi bitişik yazılan bir kelime olarak bilinmektedir. Birebir kelimesini ayrı olarak yazmak ise yazım yanlışına yol açmaktadır. Yazımı oldukça fazla karıştırılan kelimeler arasında yer alan birebir kelimesinin doğru bir şekilde kullanılması için ayrı bir şekilde yazılması gerekmektedir.