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Birçok şey nasıl yazılır? Birçok şey kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Birçok şey nasıl yazılır Birçok şey kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Türkçe kelime bakımından zengin dillerden biridir. Kelime sayısı çok olduğu için kelimeler de uyulması gereken yazım kuralları vardır. Bazı kelimeler okunduğu gibi yazılmaz. Birden fazla kelimeye sahip kelimeler ise duruma göre bitişik veya ayrı yazabilir. Bu durumda karışıklığa neden olmaktadır. Birçok şey kelimesi karıştırılan kelimelerden biridir. Birçok Şey nasıl yazılır? Birçok Şey kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Birçok şey kelimesi üç farklı kelimeden oluşmaktadır.

 Birçok Şey Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Birçok şey kelimesinin anlamı birden fazla olan durumlardan bahsederken kullanılır. Cümle içinde örnek kullanımı ise almam gereken birçok şey var şeklindedir. Birçok şey kelimesi çeşitli şekillerde kullanılan bir kelimedir.

 Birçok Şey Kelimesi Nasıl Yazılır?

 Birçok ve şey kelimelerinden oluşan birçok şey kelimesinin yazımı oldukça karıştırılan bir kelimedir. Bir ve çok kelimesi kesin bir sonuç ifade etmediği için bitişik yazılmaktadır. Türkçe de bir diğer kural ise bütün şey kelimeleri kelimelerden ayrı yazılır. Bu nedenle kelimenin doğru yazımı birçok şey şeklindedir.

 Birçok Şey Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

 Birçok şey kelimesinin yazımı sürekli olarak karıştırılmaktadır. Üç kelimeden oluştuğu için birçok şey olarak mı yazılı birçok şey olarak mı yazılır yoksa birçokşey olarak mı yazılır karıştırılır. Bu durum için TDK’ya bakmak en doğru yöntemdir. TDK’ya göre birçok şey şeklinde yazımı doğrudur.

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