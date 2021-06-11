Biran nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Biran yazımı
Dilimize Arapçadan geçmiş olan An kelimesi, hem zaman hem de saniye anlamına gelir. Bir ve An kelimelerinden oluşan Bir an tamlaması ise bazı cümlelerde ek alarak kullanılır. Örneğin: Bir Anda... Genellikle saniyelerle ölçülecek kadar kısa süren zaman dilimlerini belirtmek için kullanılan bu sözcüğün nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre Bir an kelimesi bitişik mi ayrı mı yazılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Bir an kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer sözcükler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir. 1- Bir Lahza 2- Bir Dem 3- Bir saniye 4- Birdenbire 5- Aniden
TDK'ya Göre Bir An Kelimesi Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?
Osmanlı döneminde bir an kelimesinin yerine an-ı vahitte sözcüğü kullanılırdı. Her iki kelime de birdenbire, beklenmedik -umulmadık anda, tek saniyede gibi anlamlara gelir. Hem yazışmalarda hem de günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılan Bir An tamlaması, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.
TDK'ya göre kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:
BİR AN
Kelimenin BİRAN şeklinde yazılması ise hatalıdır. Çünkü Türkçede sadece birleşik isimler ve kaynaşmış kelimeler bitişik yazılır. Bir An ise bir tamlama olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.
Örnek Cümleler
1- Babam bağırmaya başlayınca bir an neye uğradığımı şaşırdım.
Doğru Kullanım
2- Biran olsun beni yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim.
Yanlış Kullanım