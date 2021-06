Biran nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Biran yazımı

Bir an kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer sözcükler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir. 1- Bir Lahza 2- Bir Dem 3- Bir saniye 4- Birdenbire 5- Aniden

TDK'ya Göre Bir An Kelimesi Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Osmanlı döneminde bir an kelimesinin yerine an-ı vahitte sözcüğü kullanılırdı. Her iki kelime de birdenbire, beklenmedik -umulmadık anda, tek saniyede gibi anlamlara gelir. Hem yazışmalarda hem de günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılan Bir An tamlaması, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:

BİR AN

Kelimenin BİRAN şeklinde yazılması ise hatalıdır. Çünkü Türkçede sadece birleşik isimler ve kaynaşmış kelimeler bitişik yazılır. Bir An ise bir tamlama olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Örnek Cümleler

1- Babam bağırmaya başlayınca bir an neye uğradığımı şaşırdım.

Doğru Kullanım

2- Biran olsun beni yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim.

Yanlış Kullanım