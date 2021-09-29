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Birader ne demek? Birader kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

#Ne Demek#TDK#Birader
Birader ne demek Birader kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı..

Halk arasında en yaygın kullanılan ve önemli kelimeler içerisinde birader sözcüğü geliyor. Genelde erkeklerin birbirine karşı hitap olarak değerlendirdikleri sözcüklerden biridir. Peki, birader ne demek? Birader kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Kökeni hem Farsça hem de İngilizce olarak öne çıkan birader sözcüğü, taşıdığı anlam üzerinden çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Türkiye'de yerleşik olarak herhangi bir kişiye hitap şeklinde ifade etmek mümkündür.

 Birader Ne Demek?

 Birader kelimesi farklı anlamları üzerinden ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

 - Erkek kardeş

 - Masonların birbirlerine verdikleri isim

 - Ey dost, arkadaş

 Yukarıda verilen anlamları ile beraber günümüzde hala oldukça fazla kullanılan bir sözcük.

 Birader Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Birader kelimesinin anlamı erkek kardeş ya da dost ve arkadaş biçiminde öne çıkıyor. Tabii tarihsel açıdan masonların birbirlerine verdikleri ad olarak da ifade edilebilir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman birader kelimesi, ‘Erkek kardeş, dost ya da arkadaş,’ anlamları üzerinden değerlendirilir. Bu anlamları kapsamında halk arasında oldukça fazla kullanılır.

 

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