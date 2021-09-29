Birader ne demek? Birader kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı..

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Kökeni hem Farsça hem de İngilizce olarak öne çıkan birader sözcüğü, taşıdığı anlam üzerinden çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Türkiye'de yerleşik olarak herhangi bir kişiye hitap şeklinde ifade etmek mümkündür.

Birader Ne Demek?

Birader kelimesi farklı anlamları üzerinden ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

- Erkek kardeş

- Masonların birbirlerine verdikleri isim

- Ey dost, arkadaş

Yukarıda verilen anlamları ile beraber günümüzde hala oldukça fazla kullanılan bir sözcük.

Birader Kelimesinin Anlamı Nedir?

Birader kelimesinin anlamı erkek kardeş ya da dost ve arkadaş biçiminde öne çıkıyor. Tabii tarihsel açıdan masonların birbirlerine verdikleri ad olarak da ifade edilebilir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman birader kelimesi, ‘Erkek kardeş, dost ya da arkadaş,’ anlamları üzerinden değerlendirilir. Bu anlamları kapsamında halk arasında oldukça fazla kullanılır.