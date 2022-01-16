Birader nasıl yazılır? Birader kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Diğer aile ve akrabalık isimlerinin yazılışları şu şekildedir: 1- Mader (Anne) 2- Halef (Oğul) 3- Sabi (Çocuk) 4- Anneanne 5- Babaanne 6- Merdümek (Bebek) 7-Peder (Baba) 8- Nebir (Erkek Torun) 9- Nebire (Kız Torun) 10- Zevce (Eş)

Birader Nasıl Yazılır?

Hem erkek kardeş hem de yakın arkadaş anlamına gelen birader kelimesi günlük hayatta en çok kullanılan hitap sözlerinden biridir. Birader sözcüğünden türetilmiş olan biraderane ise kardeş kadar yakın ve gerçek dost manasında kullanılır.

Bu kelime bazı kişiler tarafından ''bilader'' şeklinde telaffuz edilse de sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

BİRADER

Birader Kelimesi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumuna göre Birader kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir.

BİRADER - Doğru Kullanım

BİLADER - Yanlış Kullanım

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Birader Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Arkamdan ''birader'' diye seslenen kişi yıllardır görmediğim arkadaşım Samet'ten başkası değildi. (Doğru Kullanım)

2- İnsanların birbirlerine ''bilader'' şeklinde hitap etmesinden hiç hoşlanmam.

(Yanlış Kullanım)