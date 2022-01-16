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Birader nasıl yazılır? Birader kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Birader nasıl yazılır Birader kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

11. yüzyılda literatüre giren birader kelimesi, dilimize Farsçadan geçmiştir. Birader kelimesinin sözlük anlamı erkek kardeştir. Çok yakın arkadaşlar, dostlar ve sırdaşlar için de aynı ifade kullanılır. Bu kelime 16. yüzyılda İngilizceye ''brother'' şeklinde geçmiştir. Masonların en sık kullandığı hitap sözlerinden biri de biraderdir. Birader nasıl yazılır? Birader kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte derledik.

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  Diğer aile ve akrabalık isimlerinin yazılışları şu şekildedir: 1- Mader (Anne) 2- Halef (Oğul) 3- Sabi (Çocuk) 4- Anneanne 5- Babaanne 6- Merdümek (Bebek) 7-Peder (Baba) 8- Nebir (Erkek Torun) 9- Nebire (Kız Torun) 10- Zevce (Eş) 

 Birader Nasıl Yazılır? 

 Hem erkek kardeş hem de yakın arkadaş anlamına gelen birader kelimesi günlük hayatta en çok kullanılan hitap sözlerinden biridir. Birader sözcüğünden türetilmiş olan biraderane ise kardeş kadar yakın ve gerçek dost manasında kullanılır. 

 Bu kelime bazı kişiler tarafından ''bilader'' şeklinde telaffuz edilse de sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 BİRADER 

 Birader Kelimesi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türk Dil Kurumuna göre Birader kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir. 

 BİRADER - Doğru Kullanım

 BİLADER - Yanlış Kullanım 

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 Birader Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Arkamdan ''birader'' diye seslenen kişi yıllardır görmediğim arkadaşım Samet'ten başkası değildi. (Doğru Kullanım) 

 2- İnsanların birbirlerine ''bilader'' şeklinde hitap etmesinden hiç hoşlanmam.

 (Yanlış Kullanım)

 

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