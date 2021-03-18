Bir Varmış Bir Yokmuş ne demek? Bir Varmış Bir Yokmuş deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Masallarda daha çok kullanılan bir varmış bir yokmuş deyimi, hikayelerin başlarında ya da ortalarında farklı amaca göre de kullanılabilmektedir. Özellikle çocuklara hikaye anlatırken bu deyimi değerlendirebilirsiniz.

Bir Varmış Bir Yokmuş Ne Demek?

Herhangi bir masal başlarken, ‘eskiden’ şeklinde anlam yüklenmiş olan bir tekerlemedir. Aynı zamanda masal gibi geçip gitmiş ve artık hayal haline gelmiş biçiminde de ifade edilmektedir. Genel olarak masalların başlarında kullanılır.

Bir Varmış Bir Yokmuş Deyiminin Anlamı (TDK)

Olup bitmiş çok eski bir hikayeyi anlatırken ya da hayal ürünü bir masala başlarken bir varmış bir yokmuş deyimi kullanılır. Bu deyim bir tekerleme olarak değerlendirilir ve hikayenin çok eskide kaldığını anlatır.

Bir Varmış Bir Yokmuş Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bu güzel deyimi cümle içerisinde amaca uygun kullanabilirsiniz.

‘’Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur zaman içinde güzel bir kız varmış.’’