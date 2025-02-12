Bir tırmanışla iki zirve yaptı! Hem bağışta hem de Kilimanjaro’da...

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Kızlar okusun diye Kilimanjaro’ya tırmanıp 6 öğrencinin 4 yıllık eğitim masrafları için bağış toplayan ve bu iyilik meşalesini yakan Müge Naoko Gönül, bayrağı Nurhan Cengiz ve Aylin Bulut Uysal’a devretmişti. Aynı bayrağı bu yıl da Elif Baknalı zirveye taşıdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunu olan Elif, 3 buçuk yıldır Avrupa Birliği’nin (AB) sahibi olduğu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nda yeşil ekonomi yöneticisi olarak çalışıyor, AB’de geçerli olan çevresel ve sosyal bütün yönetmeliklerin finansal ayağında yer alıyor.

MEŞALEYİ ELİF DEVRALDI

Profesyonel dağcılık geçmişi olmayan Elif Baknalı, keyifli bir deneyim yaşayacağını düşünerek geçtiğimiz sene Everest ana kampına tırmandı. Bu tırmanış sonrası; babası Türk, annesi Japon olan Müge Naoko Gönül’ün Afrika Kıtası’nda en yüksek nokta olan Kilimanjaro Dağı’nın zirvesine taşıdığı yardım meşalesinden haberdar oldu. Aklında hep kız çocuklarının eğitimi için faydalı çalışmalar yapmak olan Elif Baknalı, keyif aldığı yeni hobisini eğitime desteğe dönüştürmeye karar verdi. Bağışların hedef kitlesi olarak ise deprem bölgesindeki kız çocuklarını belirledi. 5 gün süren tırmanışla Kilimanjaro’nun zirvesinde TEV bayrağını açtı ve 500 bin TL’lik bağış hedefinde 320 bin TL’ye ulaştı. ‘Eğitimli Kızlar İçin Zirveye’ bağış fonunun açık kaldığını ve dileyenlerin bağış yapmaya devam edebileceğini söyleyen Baknalı şöyle konuştu:

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‘HEDEF TOPLAMDA 1 MİLYON TL’

“Yakın geçmişte ülkemizi yaralayan büyük depremler yaşadık. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş’tan bir müşterimizle konuşurken; ‘Bizi çok çabuk unuttunuz, her şeyden önce çocuklarımızı unuttunuz. Onların eğitime ihtiyacı var’ demişti. Bu cümle benim içimde çok yer etti. Özellikle toplanan paranın deprem bölgesindeki kız çocuklarına gitmesini istedim. Kilimanjaro tırmanışımdan birkaç gün önce bağış toplamaya başladım. 500 bin TL olarak bir hedef belirledim. Şu anda 320 bin TL civarı bir bağış toplandı. Benim topladığım destek kadar çalıştığım kurum olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da destek sağlayacak. Benim hedefim 500 bin liraya ulaşmak, bu durumda bankanın desteğiyle birlikte toplam bağış tutarı 1 milyon lira olacak. Bu, bağışta da zirveye ulaşmak anlamına geliyor. Bu sayede çok daha fazla sayıda kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabileceğiz. O yüzden bireysel destek kadar kurumsal şirketlerin de desteği kritik.”

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NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİZ

Elif Baknalı, deprem bölgesindeki kız çocuklarına destek çağrısı yaptı: “5 gün süren bir tırmanışın ardından zirvede TEV bayrağını açma mutluluğu yaşayanlardan biri oldum. Tırmanış sırasında elbette en büyük motivasyonum kız çocuklarının eğitimiydi. Kilimanjaro tırmanışları kız çocuklarının eğitimine destek için bir bayrak yarışına dönüştü. Bu kampanyaya her yıl birinin sahip çıkmasıyla büyük bir etki ve fayda yaratabileceğimizi düşünüyorum. Bağışta bulunmak isteyenler, ‘TEV Eğitimli Kızlar İçin Zirveye Burs Fonu’ yazarak ilgili web sitesine ulaşabilir.”