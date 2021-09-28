Bir tanesi nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir tanesi kelimesinin doğru yazımı

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Bazı kelimelerin Türkçedeki doğru yazımı bitişik olurken bazıları ise ayrı yazılmalıdır. Mutlaka dil bilgisi kurallarına uygun şekilde ele alınması gereken sözcükler arasında ‘bir tanesi’ kelime grubu da gelmektedir.



Bir Tanesi Nasıl Yazılır?



Bu kelime grubunun doğru şekilde yazılışı, ‘Bir tanesi’ olarak ayrı biçiminde ele alınmış durumudur.



TDK' ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Özellikle bir kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağına genelde Türk Dil Kurumu üzerinden bakılır. Verilen bu kelimenin doğru yazılışı ise ayrı şekilde ele alınmış halidir.



Bir tanesi (Doğru)



Birtanesi (Yanlış)



Bir Tanesi Kelimesinin Doğru Yazımı



Burada uygun şekilde doğru yazılabilmesi için bu kelime grubu ‘bir tanesi’ olarak ayrı biçimde ele alınmalı ve ifade edilmelidir. Tek başına ya da cümle içerisinde doğru yazılışı üzerinden kullanılabilir.