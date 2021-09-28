Bir tanesi nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir tanesi kelimesinin doğru yazımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değilDikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değil#Koronavirüs
48 günün en düşük seviyesinde Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor48 günün en düşük seviyesinde! Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor#Altın Fiyatları
Röportajda duygusal anlar Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor...Röportajda duygusal anlar! "Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor..."#Meryem Boz
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz#Turkovac
Büyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlundan önemli açıklamalarBüyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Kira artışları dünyada ne durumda Fiyat dengelenmesi 2023ten sonra olabilirKira artışları dünyada ne durumda? 'Fiyat dengelenmesi 2023'ten sonra olabilir'#Emlak
Tüm müşterilere tazminatTüm müşterilere tazminat!#Volkswagen
Trabzonda korkunç olay Emirin babasından yürek yakan sözlerTrabzon'da korkunç olay! Emir'in babasından yürek yakan sözler#Trabzon
Koronavirüste umut ışığı Tek bir hapla tedavi...Koronavirüs'te umut ışığı! Tek bir hapla tedavi...#Koronavirüs
Müstehcen heykel tartışması büyüyor Bana kalsa çıplak yapardım'Müstehcen' heykel tartışması büyüyor 'Bana kalsa çıplak yapardım!'#İtalya
Dünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... KaçırdıkDünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... Kaçırdık!#Koronavirüs
Dünya onu Hotel Rwanda filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadıDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!#Paul Rusesabagina
Açık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmediAçık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmedi#Will Smith
Bakan Kocadan yüz yüze eğitim açıklaması 0-17 yaş arası kaç vaka varBakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! 0-17 yaş arası kaç vaka var?#Sağlık Bakanı
İstanbuldaki denetimlerde ceza yağdı Bahanesi pes dedirttiİstanbul'daki denetimlerde ceza yağdı! Bahanesi 'pes' dedirtti#Taksi
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Bir tanesi nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir tanesi kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Bir Tanesi
Bir tanesi nasıl yazılır TDK ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Bir tanesi kelimesinin doğru yazımı

Bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğine dair İnternetten araştırılan sözcük grupları içerisinde ‘bir tanesi’ geliyor. Peki, bir tanesi nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Bazı kelimelerin Türkçedeki doğru yazımı bitişik olurken bazıları ise ayrı yazılmalıdır. Mutlaka dil bilgisi kurallarına uygun şekilde ele alınması gereken sözcükler arasında ‘bir tanesi’ kelime grubu da gelmektedir.

Bir Tanesi Nasıl Yazılır?

Bu kelime grubunun doğru şekilde yazılışı, ‘Bir tanesi’ olarak ayrı biçiminde ele alınmış durumudur.

TDK' ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Özellikle bir kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağına genelde Türk Dil Kurumu üzerinden bakılır. Verilen bu kelimenin doğru yazılışı ise ayrı şekilde ele alınmış halidir.

Bir tanesi (Doğru)

Birtanesi (Yanlış)

Bir Tanesi Kelimesinin Doğru Yazımı

Burada uygun şekilde doğru yazılabilmesi için bu kelime grubu ‘bir tanesi’ olarak ayrı biçimde ele alınmalı ve ifade edilmelidir. Tek başına ya da cümle içerisinde doğru yazılışı üzerinden kullanılabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır?#TDK#Bir Tanesi