Bir tanesi nasıl yazılır? Bir tanesi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Bir Tanesi dışında en çok kullanılan sevgi sözcükleri ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Canım 2- Gözbebeğim 3- Aşkım 4- Her şeyim 5- Hayatım 6- İnci Tanem 7- Prensesim 8- Ömrüm
Bir Tanesi Nasıl Yazılır?
Son yılların en popüler sevgi sözcüklerinden biri olan bir tanesi kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik yazıldığı merak ediliyor. Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Bir Tanesi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumuna göre Bir Tanesi kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.
Bir Tanesi - Doğru Kullanım
Birtanesi - Yanlış Kullanım
Bi Tanesi - Yanlış Kullanım
Bir Tanesi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Seni telefona bir tanesi diye kaydettim. (Doğru Kullanım)
2- Sevgilim genelde bana bebeğim ya da birtanesi diye kitap ediyor. (Yanlış Kullanım)
3- Çiçeklerin üstündeki ''bi tanesi'' notunu okuyunca gülleri onun gönderdiğini anladım. (Yanlış Kullanım)