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Bir tanesi nasıl yazılır? Bir tanesi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Bir tanesi nasıl yazılır Bir tanesi kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Öz Türkçe bir kelime olan bir, sayma sayılarının ilkidir. Dilimize Farsçadan geçmiş olan tane kelimesi ise adet ve parça kelimeleriyle eş anlamlıdır. Günümüzde en çok kullanılan sevgi sözcüklerinin başında bir tanem geliyor. Bu sözün farklı bir versiyonu olan bir tanesi ise özellikle gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bir tanesi nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi? Bir tanesi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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  Bir Tanesi dışında en çok kullanılan sevgi sözcükleri ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Canım 2- Gözbebeğim 3- Aşkım 4- Her şeyim 5- Hayatım  6- İnci Tanem 7- Prensesim 8- Ömrüm 

 Bir Tanesi Nasıl Yazılır? 

 Son yılların en popüler sevgi sözcüklerinden biri olan bir tanesi kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik yazıldığı merak ediliyor. Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Bir Tanesi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türk Dil Kurumuna göre Bir Tanesi kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Bir Tanesi - Doğru Kullanım

 Birtanesi - Yanlış Kullanım

 Bi Tanesi - Yanlış Kullanım 

 Bir Tanesi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Seni telefona bir tanesi diye kaydettim. (Doğru Kullanım)

 2- Sevgilim genelde bana bebeğim ya da birtanesi diye kitap ediyor. (Yanlış Kullanım)

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 3- Çiçeklerin üstündeki ''bi tanesi'' notunu okuyunca gülleri onun gönderdiğini anladım. (Yanlış Kullanım)

 

 

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