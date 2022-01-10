Bir tanesi nasıl yazılır? Bir tanesi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bir Tanesi dışında en çok kullanılan sevgi sözcükleri ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Canım 2- Gözbebeğim 3- Aşkım 4- Her şeyim 5- Hayatım 6- İnci Tanem 7- Prensesim 8- Ömrüm

Bir Tanesi Nasıl Yazılır?

Son yılların en popüler sevgi sözcüklerinden biri olan bir tanesi kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik yazıldığı merak ediliyor. Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Bir Tanesi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumuna göre Bir Tanesi kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Bir Tanesi - Doğru Kullanım

Birtanesi - Yanlış Kullanım

Bi Tanesi - Yanlış Kullanım

Bir Tanesi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Seni telefona bir tanesi diye kaydettim. (Doğru Kullanım)

2- Sevgilim genelde bana bebeğim ya da birtanesi diye kitap ediyor. (Yanlış Kullanım)

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3- Çiçeklerin üstündeki ''bi tanesi'' notunu okuyunca gülleri onun gönderdiğini anladım. (Yanlış Kullanım)