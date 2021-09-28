Bir sürü nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir sürü kelimesinin doğru yazımı

Biri sürü kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Birçok
2- Pek çok
3- Bir hayli
4- Çok fazla
5- Gayet
Bir Sürü Nasıl Yazılır?
Bir şeyin çok fazla olduğunu vurgulamak için kullanılan Bir Sürü kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:
BİR SÜRÜ
TDK'ya Göre Bir Sürü Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?
Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullanılan bir sürü kelimesi bitişik değil ayrı yazılır.
Bir Sürü - Doğru
Birsürü - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Masamda incelenmesi gereken bir sürü dosya var. - Doğru
2- Birsürü soruya cevap vermek zorunda kaldım. - Yanlış