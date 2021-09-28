Bir sürü nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir sürü kelimesinin doğru yazımı

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Biri sürü kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Birçok

2- Pek çok

3- Bir hayli

4- Çok fazla

5- Gayet



Bir Sürü Nasıl Yazılır?



Bir şeyin çok fazla olduğunu vurgulamak için kullanılan Bir Sürü kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:



BİR SÜRÜ



TDK'ya Göre Bir Sürü Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullanılan bir sürü kelimesi bitişik değil ayrı yazılır.



Bir Sürü - Doğru

Birsürü - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Masamda incelenmesi gereken bir sürü dosya var. - Doğru

2- Birsürü soruya cevap vermek zorunda kaldım. - Yanlış