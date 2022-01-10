Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası! Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...#Beşiktaş
Yeni dönem yarın başlıyor 50 ilde uygulanacak...Yeni dönem yarın başlıyor! 50 ilde uygulanacak...#E-İmza
Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrısta görüldüOmicron bitmeden Deltacron alarmı... Güney Kıbrıs'ta görüldü!#Koronavirüs
ABDde yangın faciası Korkunç olayda ağır bilanço...ABD'de yangın faciası! Korkunç olayda ağır bilanço...#New York
Rizede saha fena karıştı Gerilim sonrası Joseften takım arkadaşına tepkiRize'de saha fena karıştı! Gerilim sonrası Josef'ten takım arkadaşına tepki#Beşiktaş
Meteoroloji tarih vererek uyardı İstanbul ve Ankaraya kar geliyorMeteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor#Meteoroloji
Bakan Koca duyurdu İşte Omicronun hastanelere etkisiBakan Koca duyurdu İşte Omicron'un hastanelere etkisi#Koronavirüs
Önünü kesip beyzbol sopasıyla saldırmıştı... Taksici teröründe flaş gelişmeÖnünü kesip beyzbol sopasıyla saldırmıştı... Taksici teröründe flaş gelişme!#Taksi
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş 4 gollü düelloda yenişemediÇaykur Rizespor ile Beşiktaş 4 gollü düelloda yenişemedi#Beşiktaş
Sınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdıSınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Cenaze namazını abisi kıldırdı#Kahramanmaraş
Dünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi sonDünya gözyaşları ile izlemişti... Film gibi son!#Afganistan
Bakan açıkladı Doğal gaz yardımında tarih belli olduBakan açıkladı! Doğal gaz yardımında tarih belli oldu#Derya Yanık
Vurun emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu'Vurun' emri verilmişti... Görüntüler kan dondurdu#Kazakistan
Canlı yayında skandal görüntü sonrası tutuklandılarCanlı yayında skandal görüntü sonrası tutuklandılar!#Canlı Yayın
Akıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmezAkıbeti başından belli ilişkilerden, maksimum 15 gün sürer sürmez!#Demet Akalın
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Bir sürü nasıl yazılır Bir sürü kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Bir sürü kelimesi yazımı oldukça fazla karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bazı kelimeler iki farklı kelime gibi görünmesine rağmen birleşik olarak yazılmalıdır. Bir sürü kelimesi de ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği konusunda sıklıkla hata yapılan bir kelime olarak bilinmektedir. Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Bir sürü kelimesi yazımı sırasında çoklukla hata yapılan bir kelime olarak bilinmektedir. Kelimeyi yazarken genel olarak birsürü şeklinde yazılarak yazım yanlışına yol açılmaktadır. Kelimenin tüm harfleri doğru olarak yazılsa bile ayrı yazılması gereken kelimelerin bitişik yazılması veya bitişik yazılması gereken kelimelerin ayrı yazılması yazım yanlışına yol açmaktadır. 

 Bir Sürü Nasıl Yazılır? 

 Bir sürü kelimesi yazımı esnasında oldukça fazla hata yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bir sürü yazarken kullanılan harfler doğru olsa bile birleşik yazılması durumunda yazım yanlışı oluşmaktadır. Bir sürü kelimesinin doğru yazılışı '' bir sürü'' şeklinde olmalıdır. Bir sürü kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelime olarak ifade edilebilir. Birleşik yazılması durumunda ise yazım yanlışı oluşmaktadır. 

Haberin Devamı

  Bir Sürü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı? 

 Bir sürü kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre yazımı oldukça fazla karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bir sürü kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı '' bir sürü'' şeklinde olmalıdır. Yani kelimenin doğru olması için ayrı yazılması gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil