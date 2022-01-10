Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bir sürü kelimesi yazımı sırasında çoklukla hata yapılan bir kelime olarak bilinmektedir. Kelimeyi yazarken genel olarak birsürü şeklinde yazılarak yazım yanlışına yol açılmaktadır. Kelimenin tüm harfleri doğru olarak yazılsa bile ayrı yazılması gereken kelimelerin bitişik yazılması veya bitişik yazılması gereken kelimelerin ayrı yazılması yazım yanlışına yol açmaktadır.

Bir Sürü Nasıl Yazılır?

Bir sürü kelimesi yazımı esnasında oldukça fazla hata yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bir sürü yazarken kullanılan harfler doğru olsa bile birleşik yazılması durumunda yazım yanlışı oluşmaktadır. Bir sürü kelimesinin doğru yazılışı '' bir sürü'' şeklinde olmalıdır. Bir sürü kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelime olarak ifade edilebilir. Birleşik yazılması durumunda ise yazım yanlışı oluşmaktadır.

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Bir Sürü Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Bir sürü kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre yazımı oldukça fazla karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bir sürü kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazılışı '' bir sürü'' şeklinde olmalıdır. Yani kelimenin doğru olması için ayrı yazılması gerekmektedir.