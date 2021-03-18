Bir O Yana Bir Bu Yana ne demek? Bir O Yana Bir Bu Yana deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir o yana bir bu yana deyimini muhakkak duymuşsunuzdur. Hatta bu deyimin geçtiği şarkılar da bulunur. Bir o yana bir bu yana deyimi sürekli farklı yerlere doğru yürüyen kişiler için kullanılan bir deyimdir.

Bir O Yana Bir Bu Yana Ne Demek?

Bir o yana bir bu yana deyimi rastgele hareket etmek anlamlarında kullanılır. Kişiler genelde heyecanlı, mutsuz ya da sinirli oldukları zaman ne yapacaklarını bilemez ve rastgele yürürler. İşte bu durum bir o yana bir bu yana deyimi ile anlatılır.

Bir O Yana Bir Bu Yana Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir o yana bir bu yana deyimi cümle içinde rastgele ve sürekli yürüyen kişileri anlatmak amacı ile kullanılmaktadır.

Bir O Yana Bir Bu Yana Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bir o yana bir bu yana yürümesinden ne kadar stresli olduğu belliydi.