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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 18.03.2021 - 04:28 | Son Güncelleme:

Bir O Yana Bir Bu Yana ne demek? Bir O Yana Bir Bu Yana deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bir O Yana Bir Bu Yana ne demek? Bir O Yana Bir Bu Yana deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir o yana bir bu yana deyimi cümlelerde sıklıkla karşımıza çıkar. Bu deyimler gerçek anlamlarıyla kullanılmaz bu sebeple cümlenin anlaşılabilmesi için deyimin mecaz anlamının bilinmesi çok önemlidir. Bir o yana bir bu yana ne demek? Bir o yana bir bu yana deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri derledik.

Bir o yana bir bu yana deyimini muhakkak duymuşsunuzdur. Hatta bu deyimin geçtiği şarkılar da bulunur. Bir o yana bir bu yana deyimi sürekli farklı yerlere doğru yürüyen kişiler için kullanılan bir deyimdir.

 Bir O Yana Bir Bu Yana Ne Demek?

 Bir o yana bir bu yana deyimi rastgele hareket etmek anlamlarında kullanılır. Kişiler genelde heyecanlı, mutsuz ya da sinirli oldukları zaman ne yapacaklarını bilemez ve rastgele yürürler. İşte bu durum bir o yana bir bu yana deyimi ile anlatılır.

 Bir O Yana Bir Bu Yana Deyiminin Anlamı (TDK)

 Bir o yana bir bu yana deyimi cümle içinde rastgele ve sürekli yürüyen kişileri anlatmak amacı ile kullanılmaktadır.

 Bir O Yana Bir Bu Yana Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Bir o yana bir bu yana yürümesinden ne kadar stresli olduğu belliydi.

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