Bir milyar çocuk okuldan uzak kaldı

Pandemi konusunda rapor ve araştırmalar yayımlayan Dünya Ekonomik Forumu, eğitim alanında da yazılarına devam ediyor. Son yayınında, dünya genelinde bir milyara yakın çocuğun okuldan uzak kaldığını belirten WEF, “Covid-19 salgınından kaynaklanan eğitim kayıpları göz ardı edilmemeli, dünyanın en yoksul milyonlarca çocuğunun durumu daha da kötüleşebilir” diyor.

Tüm dünyadaki çocukları yapılan bağışlarla korumak konusunda çalışmaları olan 'Save The Children' kuruluşunun İngilitere’deki CEO'su Kevin Watkins ise aynı yazıda, “Bu zararı hafifletmek için acil adımlar atılması gerekiyor” diye uyarıyor.

Covid-19 salgını tüm dünyada risk oluşturmaya devam ederken bir taraftan da gündemdeki yerini adeta “küresel eğitim acil planı” ile paylaşıyor. Milyonlarca çocuk, özellikle yoksul çocuklar ve pek çok ülkedeki kız çocukları, hayatlarını dönüştürebilecek öğrenme fırsatlarından uzaklaşmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle eğitimdeki kitlenme, WEF raporlarına göre bir milyardan fazla çocuğun okuldan uzaklaşmasına neden oldu. Yayımlanan raporlara göre bu durum tahminen 500 milyon kişi için hiç eğitim almamak anlamına geliyor. Hindistan'da 'Save the Children' araştırması, çocukların üçte ikisinin eğitimdeki kilitlenme sırasında tüm eğitim faaliyetlerinin durdurduğunu ortaya koyuyor. Tehlike ise; kapanan okullar, artan çocuk yoksulluğu ve derin bütçe kesintileri nedeniyle dünya eğitim hayatının benzeri görülmemiş bir gerileme yaşaması olarak öngörülüyor.

Salgından önce bile 258 milyon çocuk okula gitmiyordu ve küresel eğitimde ilerleme durmuştu. WEF’te yayımlanan yazıya göre, tek başına artan çocuk yoksulluğu, on milyon çocuğun okula dönmemesine neden olabilir. Bu çocukların çoğunun çocuk işçiliği veya erken evlilik riskiyle karşı karşıya kalması ise kaçınılmaz. Diğer taraftan da gelişmekte olan ülkelerdeki tüm çocukların yarısı, ilkokulun sonuna kadar basit bir cümle okuyamayacak kadar plansız bir pandemik öğrenme sistemine maruz kalarak, düzeyleri kötüleşecek.

EĞİTİM FELAKETİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜÇ AŞAMALI YOL HARİTASI

Dünya Ekonomik Forumu, resmi hesabından yayımladığı yazıda, “Eğitim insanları güçlendirir, yoksulluğu azaltır ve sağlığı geliştirir ve ürettiği insan sermayesi ülkelerin kaderini şekillendirir. Kayıp eğitim, sermayeyi aşındırır ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini etkin bir şekilde ulaşılamaz hale getirir” tespitine yer veriyor. Hükümetlerin şimdi bu sonucu önlemek için yatırım yapıyor olması gerektiğinin altını çizen yazıda, “Sonuç olarak, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki hükümetler, önümüzdeki 18 ay boyunca eğitim için planlanandan bütçede 77 milyar dolar daha az harcama yapabilir” ifadeleri kullanılıyor.

Peki, felaketi önlemek için ne yapılabilir? Uluslararası çaptaki 'Save The Children' kuruluşu, bu yaklaşan eğitim felaketini önlemek için üç bölümden oluşan bir gündem oluşturdu:

- İlk öncelik, eğitim kilitlenmeleri sırasında öğrenmeyi canlı tutmak. Hükümetler, çocuklara radyo, televizyon ve uzaktan öğrenme girişimleriyle ulaşmak için ellerinden geleni yapmalılar. Etiyopya, Uganda ve Burkina Faso gibi ülkeler iddialı ulusal uzaktan eğitim programları geliştirdi. Onlar ve diğerleri, bunları uygulamak için daha fazla bağışçı desteğine ihtiyaç duyuyorlar.

- İkincisi, salgın daha geniş öğrenme krizini ele almak için bir fırsat yaratır. Okulların kötü tasarlanmış olması ve müfredatın yararsız belirlenmiş olması nedeniyle dünyadaki çok fazla çocuğa yanlış düzeyde eğitim veriliyordu. Okula dönen her çocuk, bu bakımdan bir öğrenme değerlendirmesinden geçmeli. İyileştirici öğretim programları, bu çocukların yaşıtlarından geride kalmasını engelleyerek eğitim eksikliği riskini azaltabilir.

- Üçüncüsüyse, artan uluslararası finansmanın kritik öneme sahip olması. Dünyanın en fakir ülkelerinin çoğu, özellikle Afrika'da, ekonomik gerileme sinyalleri veriyor. Zengin ülkelerin hükümetleri, kendi ulusal ekonomik kurtarma planlarını imzalayarak bu salgın krizine yanıt verebildiler. Gelişmekte olan bu ülkeler, diğer ülkelerin eğitimini destekleme konusunda da eşit derecede cesur olmalılar.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yer verdiği bilgilere göre, G20'nin IDA üyeleri (dünyanın en fakir 73 ülkesi) için 'Borç Askıya Alma Girişimi' doğru yönde atılmış küçük bir adım. Bu ülkelerin borç ödemelerinin yarısından fazlasını (bu yıl yaklaşık 25 milyar dolar ) oluşturan Çinli alacaklılar ise bu askıya alma girişimine katılım konusunda pek istekli değiller. Sonuç olarak, özel alacaklıların çocukların eğitim hakkına duyarsız davranmaları ahlaki açıdan savunulamaz ve gelecekte yaratacağı ekonomik sonuçlar açısından yıkıcı olabilir.