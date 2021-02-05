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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:15 | Son Güncelleme:

Bir Mıh Bir Nal Kurtarır Bir Nal Bir At Kurtarır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bir Mıh Bir Nal Kurtarır Bir Nal Bir At Kurtarır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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"Bir mıh bir nal kurtarır bir nal bir at kurtarır" atasözünün Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ve örnek cümle içerisinde kullanımı hakkında tüm detayları derledik.

"Bir mıh bir nal kurtarır bir nal bir at kurtarır" atasözü küçük şeylerin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatan atasözlerinden biri olmaktadır.

 Bir Mıh Bir Nal Kurtarır Bir Nal Bir At Kurtarır Atasözünün Anlamı (TDK) nedir?

 "Bir mıh bir nal kurtarır bir nal bir at kurtarır" atasözünün Türk Dil Kurumunca belirlenen anlamı şu olmaktadır:

 Bir işi başarıya ulaştırmadan kat edilen yol üzerinde bulunan küçük ayrıntılar işin başarılması açısından çok önemli olmaktadır. İş sürecindeki bu olayları ve ödevleri küçümsemek sonuca ulaşmadan engel oluşturmaktadır. Atalarımız bundan yola çıkarak "Bir mıh bir nal kurtarır bir nal bir at kurtarır" atasözünün dilimize geçirmişlerdir.

 Bir Mıh Bir Nal Kurtarır Bir Nal Bir At Kurtarır Atasözünün Cümle İçindeki Örnek Kullanımı

 Yaptığın ay sonu kasa kontrolünden eksikliği bulamam üzerine müdürüm bana bir mıh bir nal kurtarır bir nal bir at kurtarır atasözünün hatırlatarak küçük detaylara dikkat etmem gerektiğini söyledi.

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