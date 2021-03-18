Bir Lokma Bir Hırka ne demek? Bir Lokma Bir Hırka deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dervişler dünyada gerçekten ihtiyaç duyulacak karı sadece "Bir lokma, bir hırka" sözü ile betimlemektedirler.

Bir Lokma Bir Hırka Deyiminin Anlamı Nedir?

Tasavvuf felsefesinde sıklıkla kullanılan bu deyimin anlamı, insanlara sadece karınlarını doyuracak kadar yemeğin ve onları soğuk veya sıcaktan koruyacak kadar kıyafetin yeterli olduğudur. Geri kalan dünya nimetleri ise insanların gözünü boyayıp yaratanı unutturabilecek vesveseler olduğudur.

Bir Lokma Bir Hırka Deyiminin Anlamı

Tasavvuf felsefesinin temeli dünya hayatından olabildiğince uzak durarak, yaratıcıya ve ahiret gününe dönmektir. Bu felsefenin en kısa açıklamış biçimi ise Bir lokma bir hırka olmaktadır. Diğer bir değişle insanların zaruri ihtiyaçları bunlarla sınırlıdır ve daha fazlası dünya aldatmacasına dalmaktır.

​​​​​Bir Lokma Bir Hırka Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

Dervişler küçücük odalarında bir lokma bir hırka ile hayatlarını huzur içinde geçirdiler.