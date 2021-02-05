Bir Koyundan İki Post Çıkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir koyundan iki post çıkmaz atasözü, bir kimseden bir şey aldıktan sonra, o kimseden veremeyeceği halde daha fazlasını istemek anlamına gelir.

Bir Koyundan İki Post Çıkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Her insan sınırlı ölçüde fedakarlık gösterebilir ve bir şeyler verebilir. Ondan daha fazlasını istemek olmaz. Eğer bir insan kendini tüm sınırlarına kadar zorlayarak kendinde olanın tamamını ortaya koyuyorsa, o insandan daha fazla şey istemek boşa vakit kaybıdır. Böyle bir uğraş insanı zarara sokabilir.

Bir Koyundan İki Post Çıkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen benden bir kez daha fedakarlık yapmamı istiyorsun ama bir koyundan iki post çıkmaz.