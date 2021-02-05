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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:11 | Son Güncelleme:

Bir Koyundan İki Post Çıkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bir Koyundan İki Post Çıkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Bir atasözü içinde çok derin anlamlar barındırabilir. Bu yüzden atasözlerine kulak vermek önemlidir. Belki de bu yüzden büyüklerimiz bizlere öğüt verirken özellikle atasözlerini kullanırlardı. İşte bu atasözlerinden bazıları fedakarlık yapmakla ya da yetinmekle ilgiliydi. Bu atasözlerinden biri bir koyundan iki post çıkmaz atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelir ve nasıl bir cümle içinde kullanılır? İşte tüm merak edilenler.

Bir koyundan iki post çıkmaz atasözü, bir kimseden bir şey aldıktan sonra, o kimseden veremeyeceği halde daha fazlasını istemek anlamına gelir.

 Bir Koyundan İki Post Çıkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Her insan sınırlı ölçüde fedakarlık gösterebilir ve bir şeyler verebilir. Ondan daha fazlasını istemek olmaz. Eğer bir insan kendini tüm sınırlarına kadar zorlayarak kendinde olanın tamamını ortaya koyuyorsa, o insandan daha fazla şey istemek boşa vakit kaybıdır. Böyle bir uğraş insanı zarara sokabilir.

 Bir Koyundan İki Post Çıkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Sen benden bir kez daha fedakarlık yapmamı istiyorsun ama bir koyundan iki post çıkmaz.

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