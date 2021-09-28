Bir kez nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir kez kelimesinin doğru yazımı

Haberin Devamı

En çok merak edilen ve internet üzerinden de araştırılan kelime grupları içerisinde bir kez yer almaktadır. Anlamı üzerinden yaygın kullanılan bu sözcüğü nasıl yazıldığı merak ediliyor.



Bir Kez Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Bir kez’ şeklinde ayrı olarak ele alınmasıdır. Bir ve kez kelimelerinin yan yana gelmesi ile beraber kullanılan bu sözcük, adından da anlaşılacağı üzere bir durumun tek seferini anlatır.



TDK' ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu açısından bu kelime ayrı olarak ele alınmakta ve yazılmaktadır.



Bir kez (Doğru)



Birkez (Yanlış)



Bir Kez Kelimesinin Doğru Yazımı



Bir defa yapılan durumu anlatan bir kez kelimesi ayrı şekilde ele alınır ve yazılır. Kurallara uygun şekilde kelime grubu biçiminde tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilir.