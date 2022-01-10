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Bir kez nasıl yazılır? Bir kez kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Bir kez nasıl yazılır Bir kez kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Eski Türkçe bir sözcük olan bir, sayma sayılarının ilkidir. Birçok tamlamada ve kalıp ifadede kullanılan kez ise defa, kere ve sefer kelimeleriyle eş anlamlıdır. Cümle içerisindeki eylemin sadece bir defaya mahsus olmak üzere yapıldığını belirtmek için ''bir kez'' denir. Bu sözcük eylemi nitelediği için cümle içerisinde zarf olarak kullanılır. Örneğin: ''Onu geçen yaz sadece bir kez gördüm.'' Bir Kez nasıl yazılır? Bir Kez kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 Bir kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcüklerin ve tamlamaların doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Bir defa 2- Birliktelik 3- Bir Kere 4- Bir Daha  5- Birdenbire 6- Birçoğu 7- Birinci 8- Bir Yandan 9- Birlik 10- Birçok 11- Bir An 12- Birleşik 

 Bir Kez Nasıl Yazılır? 

 Bir kez kelimesi, cümle içerisindeki eylemin sadece bir defa yapıldığını belirtmek için kullanılır. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Bir Kez 

 Bir Kez Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Bir Kez, tamlama olduğu için kelimenin ayrı yazılması gerekir. 

 Bir Kez - Doğru Kullanım

 Birkez - Yanlış Kullanım 

 Bir Kez Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Defalarca söz vermiş olmasına rağmen beni bir kez bile aramadı.

 (Doğru) 

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 2- Onu birkez bile yalan söylerken görmedim.

 (Yanlış)

 

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