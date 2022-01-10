Bir kez nasıl yazılır? Bir kez kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bir kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcüklerin ve tamlamaların doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Bir defa 2- Birliktelik 3- Bir Kere 4- Bir Daha 5- Birdenbire 6- Birçoğu 7- Birinci 8- Bir Yandan 9- Birlik 10- Birçok 11- Bir An 12- Birleşik

Bir Kez Nasıl Yazılır?

Bir kez kelimesi, cümle içerisindeki eylemin sadece bir defa yapıldığını belirtmek için kullanılır. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Bir Kez

Bir Kez Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Bir Kez, tamlama olduğu için kelimenin ayrı yazılması gerekir.

Bir Kez - Doğru Kullanım

Birkez - Yanlış Kullanım

Bir Kez Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Defalarca söz vermiş olmasına rağmen beni bir kez bile aramadı.



(Doğru)

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2- Onu birkez bile yalan söylerken görmedim.

(Yanlış)