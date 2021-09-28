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Bir kaç nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir kaç kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Bir Kaç
Bir kaç nasıl yazılır TDK ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Bir kaç kelimesinin doğru yazımı

Taşıdığı anlam üzerinden günlük kullanımda en çok değerlendirilen kelimeler arasında birkaç sözcüğü geliyor. Özellikle bu kelime grubunun bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı merak edilmektedir. Peki, bir kaç nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

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Türkçede bazı kelimeler bitişik bazı kelimeler ise ayrı olarak ele alınır. Bunlar içerisinde özellikle çok fazla kullanılan birkaç sözcüğünün ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacak internet üzerinden de araştırılmaktadır.

Bir Kaç Nasıl Yazılır?

Bu Kelimenin doğru yazımı, ‘Birkaç’ bir şekilde bitişik ele alınmış olmasıdır. Özellikle bir araya geldiği vakit farklı bir anlam üzerinden değerlendirilir. Çok olmayan ya da az sayıda olan şeklinde anlatılmaktadır.

TDK' ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı konusunda Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime bitişik ele alınır.

Birkaç (Doğru)

Bir kaç (Yanlış)

Bir Kaç Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelime bitişik olarak ele alınır ve doğru yazımı üzerinden değerlendirilir. Anlamı itibariyle en çok kullanılan sözcüklerden biridir.

 

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