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Bir kaç nasıl yazılır? Bir kaç kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Bir kaç nasıl yazılır Bir kaç kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Eski Türkçe ''bir'' ve ''kaç'' kelimelerinden oluşan birkaç sözcüğü, cümle içerisinde hem işaret sıfatı hem de belgisiz zamir olarak kullanılır. Örnekler: 1- Size sormak istediğim birkaç soru daha var. (İşaret Sıfatı) 2- Birkaçı hariç hepsi sınıftan çıktı. (Belgisiz zamir) Birkaç kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Birkaç nasıl yazılır? Birkaç kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 Bir ve kaç' kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Birinci 2- Birlik 3- Birçok 4- Biraz 5- Birdenbire 6- Biraz 7- Birazdan  8- Bir Tanem 9- Birisi 10- Kaçın Kurası 11- Kaçıncı 12- Kaç tane 13- Kaçı 

 Bir Kaç Nasıl Yazılır? 

 Birkaç kelimesi kendisinden sonra gelen kelimeyi miktar bakımından niteler. Örneğin: ''Birkaç armut.'' 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Birkaç 

 Birkaç Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Birkaç kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Birkaç - Doğru Kullanım

 Bir kaç - Yanlış Kullanım 

 Birkaç Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Birkaç kötü niyetli kişinin dolduruşuna gelip benim hakkımda kötü düşünmen, kalbimi çok kırdı. (Doğru Kullanım) 

 2- Bu konu hakkında birkaç kitap daha okumak istiyorum. (Yanlış Kullanım) 

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 Not: Birkaç kelimesi cümle içerisinde ek alarak da kullanılabilir.

 Örneğin: ''İçlerinden birkaçını tanıyorum.'' (Birkaç - Birkaçını)

 

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