Bir kaç nasıl yazılır? Bir kaç kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Bir ve kaç' kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Birinci 2- Birlik 3- Birçok 4- Biraz 5- Birdenbire 6- Biraz 7- Birazdan 8- Bir Tanem 9- Birisi 10- Kaçın Kurası 11- Kaçıncı 12- Kaç tane 13- Kaçı

Bir Kaç Nasıl Yazılır?

Birkaç kelimesi kendisinden sonra gelen kelimeyi miktar bakımından niteler. Örneğin: ''Birkaç armut.''

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Birkaç

Birkaç Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Birkaç kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Birkaç - Doğru Kullanım

Bir kaç - Yanlış Kullanım

Birkaç Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Birkaç kötü niyetli kişinin dolduruşuna gelip benim hakkımda kötü düşünmen, kalbimi çok kırdı. (Doğru Kullanım)

2- Bu konu hakkında birkaç kitap daha okumak istiyorum. (Yanlış Kullanım)

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Not: Birkaç kelimesi cümle içerisinde ek alarak da kullanılabilir.

Örneğin: ''İçlerinden birkaçını tanıyorum.'' (Birkaç - Birkaçını)